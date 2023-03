﻿Urlaub an der Ostsee: Höhere Kurtaxe in MV muss zu besserem Angebot führen

Olivia Jones und Steffen Hallaschka sind bei Obduktion in Rostocker Rechtsmedizin dabei

Die Dragqueen und der Stern-TV-Moderator beschäftigen sich in ihrer RTL-Sendung „Sterben für Anfänger“ mit dem Tod. Dabei besuchen sie eine Leichenschau samt Obduktion in der Rostocker Rechtsmedizin und gehen auf Geisterjagd an einem Lost Place – einer verlassenen Heilanstalt an der Mecklenburgischen Seenplatte.