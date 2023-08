﻿„Plötzlich war die Toilettenbürste weg“: So dreist bedienen sich Urlauber in Rostocker Hotels

Rostock. Touristen tummeln sich derzeit an den Straßen Rostocks und in den Hotels vor Ort. Doch so schön die freie Zeit ist, so schnell verfliegt sie auch – und die Sehnsucht nach dem Ferienziel ist groß. Was manchem Urlauber offenbar hilft? Ein Mitbringsel aus dem Hotel.

Die wenigsten machen sich in den Ferien Gedanken darüber, was man eigentlich aus einem Hotelzimmer mitnehmen darf und was nicht. Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes MV (Dehoga), sagt: „Eigentlich darf ich gar nichts mitnehmen. Es sei denn, es handelt sich um Präsente, die eigens für den Gast bestellt sind, wie eine Flasche Wein oder ein Geschenk.“

Heiße Ware in MV: Bademäntel, Handtücher und Hoteldeko

Dass im Grunde nicht mal Kugelschreiber, Duschhauben, Schuhputzschwämme oder sonstiger Kleinkram mitgenommen werden darf, weiß kaum einer. Andreas Barnehl vom Landhotel Rittmeister aus Rostock-Biestow sagt: „Der Sport besteht schon immer, Dinge aus dem Hotel mitzunehmen – ob es nun Handtücher oder Bademäntel sind. Wir haben inzwischen den Inhalt der Minibar ausgeräumt, weil manche Gäste Flaschen mit Schraubverschluss austrinken und mit Wasser nachfüllen.“

Ein Vergehen, das für das Hotelpersonal nicht sofort erkennbar ist. Der nächste Gast ist dann der Leidtragende. Damit Reisende trotzdem nicht auf Naschereien und kleine Getränke verzichten müssen, steht die Minibar jetzt gegenüber der Rezeption.

Heiß begehrte Ware sind laut Andreas Barnehl auch die großen Duschgelflaschen, die mittlerweile aus Gründen der Nachhaltigkeit in den Duschen hängen. „Der Inhalt ist bei uns sehr hochwertig und mit unserem Logo bedruckt“, schildert er das „Problem“.

Das Verrückteste, was nach einem Gastaufenthalt gefehlt hat? „Plötzlich war die Toilettenbürste weg und da kann man ja schlecht sagen, die ist aufgebraucht.“

„Anstand ist nicht in Hotelsternen zu messen“

Auf welche kreativen Ideen Gäste kommen, wenn es um „Souvenirs“ aus dem Urlaub geht, weiß auch Dehoga-Chef Lars Schwarz. „Nicht nur, dass diese großen Pumpspender mit Duschgel mitgenommen werden – manchmal wird auch der Inhalt abgefüllt, wenn man davon ausgeht, dass jemand nicht 24 Stunden geduscht hat.“

Vor allem teure Produkte seien begehrt. Dabei betont Schwarz aber: „Anstand ist nicht in Hotelsternen zu messen. Da ist es egal, ob Low-Budget- oder Fünf-Sterne-Urlaub. Manche denken, sie kaufen das ganze Hotel mit.“ Erstaunlich, welche Sachen laut Schwarz am meisten in den Koffer wandern: „Diese kleinen Dekokissen.“

Rostocker Radisson-Hotel bietet Artikel zum Kaufen an

Um die Sehnsüchte der Gäste nach dem Besitz hübscher Hotelartikel zu befriedigen, hat sich das Radisson in Rostock etwas einfallen lassen. „Wir haben seit diesem Jahr einen Shop mit hoteleigenen Artikeln. Da kann jeder unsere Hotelprodukte, wie zum Beispiel unsere Tassen, käuflich erwerben.“ Damit erkenne der Gast eher den Wert der Sachen.

Ludwig Deutsch vom Aja-Resort in Warnemünde kennt es, wenn Bademäntel und Handtücher verschwinden, ist aber kulant: „Natürlich darf man dieses kleinen Tübchen Duschgel oder Lotion mitnehmen.“ In seinem Hotel gibt es aus Umweltgründen aber nur noch große Shampoospender. „Die sollen bleiben!“

OZ