﻿Urlaubsbuchungen in MV nehmen wieder zu – die Angst aber bleibt

Die Zahlen sehen gar nicht so schlecht aus: 20 Prozent mehr Übernachtungen hat MV zwischen Januar und November 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gezählt. Doch die Furcht vor weiteren Krisen steckt den Touristikern noch immer in den Knochen – dass es 2023 besser wird, glauben nicht alle.

Rostock/Heringsdorf. Geschlossene Hotels, fehlende Planbarkeit, kaum Buchungen – die Energiekrise hat der Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern Ende 2022 noch einmal ordentlich zugesetzt. Diese Verunsicherung ist auch jetzt noch zu spüren, bestätigt Tobias Woitendorf vom Landestourismusverband MV. Wie eine Umfrage unter 350 Unternehmen ergeben habe, erwarten 45 Prozent der Touristiker, dass 2023 sogar noch schlechter als das vergangene Jahr verlaufen wird. Jeder fünfte Betrieb zieht eine vorübergehende Schließung in Betracht.

Einer, der diesen schweren Entschluss fällen musste, ist der Usedomer Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff. Vier seiner 17 Häuser hatte er aus wirtschaftlichen Gründen vorübergehend geschlossen. Er spricht von einem furchtbaren dritten Quartal 2022. „Der September war der schlechteste, den wir je hatten.“ Gerade im Kinderresort Trassenheide habe es viele Stornierungen gegeben, weil Familien wegen der drohenden Preisentwicklungen verunsichert waren.

Urlaub in MV: Buchungen nehmen 2023 wieder zu

Seit Jahresbeginn sind alle seine Hotels wieder offen. „Der April liegt noch etwas unter den Erwartungen, der Mai ist hingegen schon sehr gut gebucht“, gewährt Seelige-Steinhoff einen Blick in die Bücher. „Wir haben im ersten Quartal bereits wieder 75 bis 80 Prozent des Buchungsstandes von 2019 erreicht“, betont er.

Lesen Sie auch den Kommentar: Politik muss Tourismusbranche die Unsicherheit nehmen

Den positiven Trend spüren auch die Jugendherbergen in MV. Etliche der zwölf Häuser hatten ihre Saison 2022 schon Ende Oktober beendet, weil die Buchungen so gering waren. Seit Januar sind die Jugendherbergen auf Anfrage für Gruppen wieder geöffnet, ab 31. März folgt die reguläre Öffnung für alle Gäste. „250 000 Übernachtungen sind Stand Januar für das Jahr gebucht. Wir haben bereits 82 Prozent der von uns für das Jahr geplanten Übernachtungen in den Büchern, mehrheitlich von Schulklassen und Jugendgruppen“, berichtet Sprecherin Miriam Gedrose.

Touristikern in MV steckt Furcht noch in den Knochen

Trotzdem könnten sich viele Touristiker noch nicht darauf einlassen, dass nach drei Krisenjahren 2023 alles wieder besser wird, sagt der Landestourismuschef. „Dabei war das Ergebnis 2022 gar nicht so schlecht wie das Erlebnis“, betont Woitendorf. Denn das vergangene Jahr sei das zweitbeste Touristik-Jahr nach 2019 gewesen. „Die Furcht steckt noch in den Knochen: So eine fehlende Planbarkeit wie in der Energiekrise gab es seit der Nachwendezeit nicht mehr. Auch die Buchungen kamen so kurzfristig rein wie nie. Das setzt sich auch jetzt noch fort. Alle fragen sich, wie es nun weitergeht.“

Übernachtungen in MV Von Januar bis November 2022 wurden für Mecklenburg-Vorpommern vom Statistischen Amt über sieben Millionen Ankünfte (+34,6 Prozent) und rund 30,6 Millionen Übernachtungen ausgewiesen. „Das sind 19,5 Prozent mehr Übernachtungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am 23. Februar bei der Norddeutschen Tourismuskonferenz in Rostock. Die Übernachtungen im Land nehmen vor allem in den warmen Monaten zu. Die Nebensaison müsse seiner Meinung nach weiter gestärkt werden. Denn es mache sich bemerkbar, dass viele Menschen aufgrund der insgesamt verunsicherten Lage eher sparen und somit weniger in einen Urlaub investieren.

Deshalb hat auch Rolf Seelige-Steinhoff auf Usedom vorgesorgt: „Der nächste Winter könnte nicht so mild werden“, blickt der Hotelier voraus. Im Kaiserstrand Beachhotel Bansin hat er unter anderem in ein unabhängiges Öl-Heizungssystem für den Notfall investiert.

Wie der Tourismus krisenresilienter werden kann, darüber wurde am 23. Februar unter anderem auch bei der Norddeutschen Tourismuskonferenz in Rostock gesprochen. Die 140 anwesenden Branchenexperten haben angesichts der zahlreichen Krisen eine verlässliche Politik, den Abbau von Bürokratie und mehr Tempo bei der Digitalisierung gefordert.