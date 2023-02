Computer aus Traktoren bei Gadebusch gestohlen – rund 135 000 Euro Schaden

Einbruch in einen Agrarbetrieb in Groß Salitz: Die Täter hatten es offenbar auf hochwertige Steuerungstechnik in Landwirtschaftsmaschinen abgesehen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu ähnlichen Fällen in MV.