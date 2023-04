Veranstaltungen am 1. Mai in MV: Was ist los am langen Wochenende?

Rostock. Am langen Wochenende ist viel los in Mecklenburg-Vorpommern. Noch keine Pläne für die freien Tage? Rund um den 1. Mai können sich Urlauber und Einheimische von Grevesmühlen über Rostock bis nach Wolgast auf zahlreiche Veranstaltungen freuen.

Rostock und Warnemünde

Wer am 30. April in den Mai tanzen möchte, hat in der Hansestadt Rostock viele Möglichkeiten. Unter anderem laden der LT- und der ST-Club zum Tanzen ein. In Warnemünde erwartet Besucher und Einheimische ein Live-Konzert des Landespolizeiorchesters. Was sonst noch in Rostock und Warnemünde los ist, erfahren Sie hier.

Stralsund und Umgebung

Der Stralsunder Zoo lädt Schaulustige am Feiertag zur traditionellen Schafschur ein. Nachdem die Wolle ein ganzes Jahr wachsen konnte, soll sie jetzt, wo es langsam wärmer wird, runter. Auch die Tanzfreudigen kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Unter anderem kann in Negast in den Mai getanzt werden. Mehr über diese und weitere Veranstaltungen in der Region Stralsund finden Sie hier.

Greifswald

Traditionell wird in Greifswald auf dem Markt das Kulturfest gefeiert – dieses Jahr sogar schon zum sechsten Mal. Doch Greifwalds Veranstaltungskalender bietet nicht nur Kultur-Ethusiasten ein ereignisreiches Wochenende. Was sonst noch in der Hansestadt los ist, lesen sie hier.

Rügen

Im Rahmen der 8. Rügener Fischertage (bis 7. Mai) können Einheimische und Gäste sich von der Qualität des lokal gefangenen und frisch in den Restaurants zubereiteten Fisches überzeugen. Am Samstag, dem 29. April, findet in Sassnitz eine Podiumsdiskussion zum Thema „Hering – der rätselhafte Besucher“ statt. Was sonst noch auf der Insel los ist, erfahren Sie hier.

Grimmen und Umgebung

Die fast 800 Jahre alte Wasserburg Turow in der Gemeinde Glewitz ist am Sonntag, dem 30. April, Veranstaltungsort für das Burgfest. Besucherinnen und Besucher erwarten Marktstände mit Kunsthandwerk, ein Flohmarkt im Kornspeicher sowie Bogenschießen für Kinder. Weitere Veranstaltungen in Grimmen und Umgebung finden Sie hier.

Fischland-Darß-Zingst

Auch in Barth auf Fischland-Darß-Zingst wird der Mai tanzend begrüßt. Am Sonntag, 30. April, lädt die Feuerwehr zum Tanz für jedermann sowie an den Grill- und Getränkestand ein. Was sonst noch in der Region los ist, erfahren Sie hier.

Ribnitz-Damgarten

Vier volle Tage wird am 1.-Mai-Wochenende im Ribnitzer Hafen gefeiert. Was auf dem Programm des Frühlingsfestes steht und worauf Besucher sich freuen können, erfahren Sie hier.

Bad Doberan und Umgebung

Walpurgisnacht in Kröpelin, Open-Air-Event auf der Bad Doberaner Rennbahn oder Partyfeeling in der Beacharena in Bargeshagen – in der Region locken viele Veranstaltungen zum Tanz in den Mai. Was Sie sonst noch erleben können, lesen Sie hier.

Region Wismar

Am Samstag, dem 29. April, steht ein Terrassenkonzert am Wismarer Treff im Lindengarten auf dem Programm. Auf der Bühne steht die West Port Band aus Wismar. Was sonst noch am verlängerten Wochenende los ist, lesen Sie hier.

Usedom

Am langen Wochenende heißt es in Zempin auf Usedom: „Ran an den Dreck, denn der muss weg“. Die Stadt ruft zum gemeinsamen Frühjahrsputz auf. Was Urlauber und Einheimische sonst noch auf Usedom erwartet, erfahren Sie hier.

Wolgast

Die Stadt Wolgast feiert am 1. Mai wieder ein großes Demokratiefest im Sportforum. Die Besucher erwartet unter anderem ein Fußballturnier.

Grevesmühlen und Umgebung

Am Sonntag, dem 30. April, findet ab 13.30 Uhr in Grevesmühlen das 2. Straßenfest in der Kirchstraße statt. Besucher können sich vor Ort auf Live-Musik, Kaffee, Kuchen und Bratwurst freuen. Was am langen Wochenende sonst noch in Grevesmühlen und der Umgebung los ist, erfahren Sie hier.