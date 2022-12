﻿Verkehrsunfall in Malchin: Unfallfahrerin droht Haftstrafe

Wie kam es zu dem tödlichen Verkehrsunfall, der am ersten Weihnachtsfeiertag eine 23-Jährige das Leben kostete? Diese Frage beschäftigt jetzt die Polizei. Eine Obduktion soll zudem ermitteln, ob das Opfer bei rechtzeitiger erster Hilfe noch leben könnte. Die mutmaßliche Unfallfahrerin (21) will von der Kollision nichts mitbekommen haben.

Rostock/Malchin. Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), bei dem am ersten Weihnachtsfeiertag eine 23-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen war, ist das Entsetzen groß. Blumen und Kerzen an der Stavenhagener Straße erinnern am Dienstagnachmittag an das Unfallopfer, das erst am Montagmorgen mit schweren Kopfverletzungen leblos auf einer Grünfläche am Gehweg gefunden worden ist.