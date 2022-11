﻿Im Video: Dehoga-Chef Lars Schwarz freigesprochen – das sagt er zum Prozess gegen ihn

Rostock. Nachdem am zweiten Verhandlungstag etliche weitere Zeugen gehört wurden, kam das Gericht zu dem Urteil: Es kann nicht nachgewiesen werden, dass Lars Schwarz oder sein Mitangeklagter das Geld genommen haben. In dem Überwachungsvideo fehlte technisch bedingt eine Sequenz von drei Minuten. In dieser Zeit hätte jede Person das Geld an sich nehmen können.

Bereits zum Auftakt des Prozesses am vergangenen Freitag konnten nur wenige Fragen beantwortet werden. Der Ankläger war sich wegen der Geldsumme nicht mehr sicher und auch andere Zeugenaussagen brachten die Geschichte durcheinander.

In der Anklage ging es um mehrere Tausend Euro, die der Dehoga-Präsident und ein weiterer Mann nach Aussage eines Berliner Zahnarztes entwendet haben sollen. Der Ankläger, Jürgen Öztan, habe nach eigenen Angaben seinen Geldbeutel im Grand Hotel in Heiligendamm verloren. Als er ihn zurückbekommen habe, sei das besagte Geld nicht mehr im Portemonnaie gewesen. Hauptbeweisstück der Anklage war eine unklare Videoaufnahme, die Lars Schwarz bei dem Diebstahl zeigen sollte.

Darum ging es in der Anklage

Einer der Anwälte von Lars Schwarz kritisierte die Ermittlungsbehörden. Die Ermittlungen zu dem Fall seien nicht so erfolgt, wie es wünschenswert gewesen wäre. Das habe das Gericht am Dienstag deutlich gemacht.

Lars Schwarz meinte direkt nach der Urteilsverkündung: „Ich freue mich sehr über den Freispruch erster Klasse.“ Das sei ein gutes Zeichen für den Rechtsstaat. Der Dehoga-Chef gab an, dass es „ein sehr anstrengender Prozess“ gewesen sei. Er betonte, dass dies eine Privatangelegenheit gewesen sei. Auswirkungen auf sein Amt als Dehoga-Präsident sehe er nicht.

In unserem OZ-Livestream wurden der Prozess und das Urteil besprochen.

