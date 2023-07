﻿Viele Fragen bei OZ-Leser-Forum „Energie“: Macht ein Wechsel des Stromanbieters Sinn?

Kostenfrei bis 18:03 Uhr lesen

OZ-Check

Besonders an warmen Sommertagen ist die Wismarbucht ein beliebtes Ausflugsziel für Tagestouristen und Urlauber. Doch wo lässt es sich am besten ausspannen? Die OZ hat sich an der Wohlenberger Wiek und in Timmendorf auf der Insel Poel umgeschaut. Strände, Preise und Parken im Check.