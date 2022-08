Demos in Lichtenhagen: Darauf müssen sich Anwohner und Autofahrer am Sonnabend einstellen

2000 Teilnehmer werden am Sonnabend zu Kundgebungen und Demonstrationen gegen Intoleranz und Rassismus in Rostock erwartet. Anlass: der 30. Jahrestag der ausländerfeindlichen Attacken in Lichtenhagen. Was die Polizei erwartet, wo es zu Sperrungen kommt.