Schlechter Handyempfang am Ostseestrand verdirbt schnell die Urlaubslaune

Handynetze sind vor allem an vollen Stränden schnell überlastet. 1A-Mobilfunk sollte zum Service in den Ferien genauso gehören wie frisch gewaschene Handtücher und Sonnengarantie an der Ostsee, kommentiert OZ-Redakteurin Michaela Krohn