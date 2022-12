﻿Von Usedom nach Rostock: Minister Meyer plant Fernbusse quer durch MV

Im Nordosten sollen künftig Überlandbusse über Kreisgrenzen hinweg rollen – und zum Beispiel die Region Anklam im Osten mit Rostock verbinden. Dafür will der Wirtschaftsminister lange gehortetes Geld ausgeben. Wann das Projekt starten könnte.

Zentraler Busbahnhof in Rostock. Hier sollen bald auch Fernbusse aus anderen Landesteilen ankommen.

Rostock. Im Fernbus vom äußersten Vorpommern bis Rostock – diese Idee steckt hinter dem „Plus-Bus-System“, das die Landesregierung ab 2024 in MV plant. Über Kreisgrenzen hinweg sollen Buslinien geschaffen werden, um Dörfer und kleine Städte anzubinden. Dafür will Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) auf die bisher „heilige Kuh“ eines über Jahre angesparten Fonds für den öffentlichen Personennahverkehr zurückgreifen.

„Kreisübergreifende Buslinien, um das Angebot zu erweitern“

Wie sollen entlegene Dörfer in MV erreichbar sein, wenn das 49-Euro-Ticket bundesweit im Frühjahr kommt? Meyer will neben Rufbussen, die es ab 2024 überall geben soll, auch Fern- oder Regionalbusse einsetzen. „Versuchen Sie mal, von Anklam über Jarmen, Demmin, Dargun, Gnoien nach Rostock zu kommen“, so der Minister – 120 Kilometer. Das gehe nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau dort solle das Plus-Bus-System ansetzen. Meyer: „Die Grundidee ist, Buslinien kreisübergreifend einzuführen, um das Angebot zu erweitern.“ Die genannte Strecke halte er für sinnvoll, aber auch andere seien geplant.

Gute Idee, findet Tino Schomann (CDU), Landrat von Nordwestmecklenburg. Sein Kreis setze mit Schwerin und Ludwigslust-Parchim auf einen regionalen Verkehrsverbund. „Wenn das Land überregionale Buslinien plant und das steuern will, bin ich sehr dafür, dass wir uns vernetzen“, so Schomann. Voraussetzung: Das Land müsse die Kosten allein tragen.

Das stellt Minister Meyer in Aussicht. Um die MV-Fernbusse zu chartern, wolle er auch an ein Sondervermögen mit sogenannten Regionalisierungsmitteln für Nahverkehr ran. Geld vom Bund, das die Landesregierung seit Jahren hortet, ursprünglich gedacht für Zugverbindungen. „Weil wir nicht überall Schienenstrecken aktivieren können, wollen wir Busverkehr als Überlandverkehr“, so Meyer.

Geld für Züge soll in Buslinien fließen – Verband dagegen

374 Millionen Euro liegen da mittlerweile rum, Linke und Grüne im Landtag haben über Jahre gefordert, das Geld für zusätzliche Verkehrsangebote zu nutzen. Die Zeit sei reif, so Meyer. Eigentlich sollte das Geld für schlechte Zeiten dienen. Nun die Wende: „Wir reden darüber, dass wir das Sondervermögen früher abschmelzen.“ Steuern könnte das Plus-Bus-System die Verkehrsgesellschaft MV, ein landeseigenes Unternehmen. Möglich sei auch ein Verbund mit den Landkreisen.

Es werde Zeit, dass das Land endlich das Geld vom Bund nutze, sagt FDP-Bundestagsabgeordneter Hagen Reinhold. Denn das sei „die eigentliche Idee“ hinter dem bundesweiten 49-Euro-Ticket für Regionalverkehr: dass der ländliche Raum besser vernetzt wird.

Nicht glücklich ist Marcel Drews vom Fahrgastverband Pro Bahn mit dem Lösungsansatz. Grund: Geld für Züge soll für Busse genutzt werden. Letzteres wäre Sache der Landkreise. Die Regionalisierungsmittel aber „sollten in erster Linie für den Schienenpersonennahverkehr eingesetzt werden“, so Drews.

Für einige Menschen in MV sollen Bus und Bahn noch günstiger werden. Die Landesregierung will ein landesweites Azubi- und ein Seniorenticket etablieren. Dies solle mit dem 49-Euro-Ticket verbunden werden. „Zu einem Preis von zum Beispiel 29 Euro“, so Meyer.