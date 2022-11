﻿Vorjahresvergleich: So teuer sind Eigentumswohnungen auf dem Land und in Rostock

Rostock. Laut einer Erhebung des Onlineportals immowelt.de sind Kaufpreise für Wohnungen im Landkreis Rostock um neun Prozent gesunken. Zahlte ein Käufer im Oktober des vergangenen Jahres noch fast 2879 Euro pro Quadratmeter, sind es nun nur noch 2623 Euro.

In der Hansestadt selbst geht der Preis nach oben. Käufer von Wohnungen müssen sieben Prozent mehr Geld in die Hand nehmen, um die eigenen vier Wände zu finanzieren. Waren es im vergangenen Jahr noch 3716 Euro, sind es nun fast 4000 Euro. In der Landeshauptstadt Schwerin war die Preissteigerung sogar noch drastischer. Zwölf Prozent mehr kostet Interessenten eine Eigentumswohnung in Schwerin. In Zahlen sind das 2500 Euro pro Quadratmeter, 260 Euro mehr als im Vorjahr.

Wohneigentum in Nordwestmecklenburg billiger als im Vorjahr

Auch in Nordwestmecklenburg sanken die Kaufpreise für Interessenten, wenn auch nur geringfügig. Waren dort im vergangenen Oktober noch 2645 Euro pro Quadratmeter fällig, sind es nun 2624. Das entspricht einer Ersparnis von einem Prozent. Nahezu gleich geblieben sind die Preise in Kreis Vorpommern-Greifswald. Mit 2353 Euro ist der Quadratmeter Wohnfläche hier zwar sieben Euro günstiger als im Vorjahr, das sind allerdings nur 0,07 Prozent.

Einen Ausreißer nach oben macht in Mecklenburg-Vorpommern der Kreis Vorpommern-Rügen. Mit 18 Prozent Mehrkosten wird Wohneigentum auf der größten Insel des Landes teuer. Waren es im Vorjahr noch 2396 Euro pro Quadratmeter, werden nun 2816 Euro fällig.

Eigentumswohnungen in MV und dem ganzen Osten überprüft

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf dem Portal immowelt.de inserierte Wohnungen aus 50 ausgewählten Stadt- und Landkreisen aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin.

