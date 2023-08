﻿5 Euro für 200 Gramm Käse: So reagieren Rostocker auf die „wahren Preise“ bei Penny

Rostock/Greifswald. 4,84 Euro für 300 Gramm Maasdamer Käse, 6 Euro für 400 Gramm Wiener Würstchen – wer in dieser Woche bei Penny einkauft, erlebt eine Preisexplosion. Der Discounter hat bei neun Produkten die Preise angehoben. So sollen die realistischen Kosten gedeckt werden, die innerhalb der Produktions- und Lieferketten entstehen. Die Universität Greifswald beteiligt sich am Forschungsprojekt und hat die Preise erarbeitet.

Penny kam auf die Uni Greifswald zu

Seit mehreren Jahren forscht Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Amelie Michalke von der Uni Greifswald zum Thema Klima- und Umweltschäden für Lebensmittel. „Deshalb kam Penny 2020 auf die Uni Greifswald zu und wollte mit uns zusammenarbeiten“, erklärt Lennart Stein aus dem Forschungsteam rund um Michalke. „Wir wollen zeigen, was unsere Forschungsergebnisse für die Preise im Supermarkt bedeuten könnten.“

Der Umwelt zuliebe müsste der Käse 4,84 Euro kosten statt 2,49 Euro. © Quelle: Martin Börner

Ausgewählten Joghurt, Käse, Würstchen und veganes Schnitzel hat Penny in allen 2150 Filialen deutschlandweit dem sogenannten „wahren Preis“ angepasst. Forschungsteams der Uni Greifswald und der Technischen Hochschule Nürnberg haben die Kostenfaktoren Klima, Wasser, Boden und Gesundheit dieser Produkte berechnet.

Große Penny-Aktion: So errechnet sich der „wahre Preis“

In einem ersten Schritt wurden die Menge an ausgestoßenen Schadstoffen und Emissionen sowie der Ressourcenverbrauch berechnet. Am Beispiel des Käses bedeutet das: Die Kuh, die die Milch für den Käse liefert, stößt Methan aus. Außerdem bekommt sie Futter, das je nach Produktionsform mit Pestiziden behandelt worden sein könnte. Dazu kommt das Wasser, das die Kuh trinkt. Aus all diesen Komponenten ergeben sich Werte, die in einem zweiten Schritt nach Daten des Umweltbundesamtes zu Kosten umgewandelt werden.

Die Wiener Würstchen müssten eigentlich das Doppelte kosten: statt 3,19 Euro 6,01 Euro. © Quelle: Martin Börner

Daraus ergibt sich für konventionell produzierte Würstchen ein Preisaufschlag von 2,82 Euro, was 88 Prozent entspricht. Bio-Würstchen kosten nach den Berechnungen 2,07 Euro (63 Prozent) mehr. Das vegane Schnitzel kommt beim Klima-Experiment am besten weg. 14 Cent mehr, also fünf Prozent, müssen Verbraucher dafür zahlen.

Wird jetzt alles teurer?

„Unser Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, damit Verbraucher sehen, was hinter den – oft undurchsichtigen – Preisen steckt“, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter Lennart Stein. So solle ein positiver Anreiz für nachhaltige Landwirtschaft gesetzt werden. Laut Forschungsteam ist biologische Landwirtschaft billiger als konventionelle. Am wenigsten Kosten verursachen pflanzliche Produkte.

Wird jetzt also alles teuerer? Nein, betonen Amelie Michalke und ihr Team. Es sollen auch Lösungen gefunden werden, die Kosten an anderer Stelle auszugleichen. „Zum Beispiel durch eine Besteuerung der Düngemittel“, so Lennart Stein.

5 Euro ist Schmerzgrenze für Käse

Sind Rostocker bereit, die Mehrkosten zu zahlen? „Gerade Fleisch ist viel zu billig“, findet Sascha Göhlich. Der gelernte Landwirt kann verstehen, dass Preise angezogen werden, sofern Bauern auch etwas davon sehen. „Vom Liter Milch bleibt beim Landwirt wenig übrig“, weiß der Rostocker. Die Schmerzgrenze liegt bei 5 Euro für Käse. „Mehr darf es aber nicht sein“, findet Emilie Guiard.

Emilie Guiard und Sascha Göhlich unterstützen die hohen Preise, wenn dadurch Landwirte ordentlich bezahlt werden können. © Quelle: Martin Börner

Karl Duncker kann zwar verstehen, dass Preise angepasst werden, für den Arbeitslosengeldbezieher bedeutet das aber, dass er sich vieles nicht mehr leisten kann. „Ich gehe schon zur Tafel. Es ist viel zu teuer. Käse für 5 Euro würde ich nicht kaufen.“

Hans-Peter Satow hat kein Verständnis für die erhöhten Preise. „Ich kaufe keinen Käse mehr, der ist mir zu teuer. Generell habe ich mein Kaufverhalten angepasst, weil ich mir vieles nicht mehr leisten kann.“

Hans-Peter Satow ist der „wahre Preis“ zu teuer. © Quelle: Martin Börner

Penny-Produkte werden trotz Preisanstiegs verkauft

Nach Angaben eines Verkäufers wurden auch die verteuerten Produkte bisher gut verkauft. Auch wenn Kunden über die Preise erschrocken gewesen seien, hätten sie sie doch mitgenommen.

Die Aktion geht noch bis zum 5. August. Die Mehreinnahmen spendet Penny dem firmeninternen Projekt Zukunftsbauer, das sich für den Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum einsetzt.

