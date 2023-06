﻿Verheerender Waldbrand bei Göldenitz: Jetzt schafft MV eigene Löschhubschrauber an

Bei dem Moorbrand nahe Göldenitz muss seit Donnerstag die Bundeswehr helfen. Nun kündigt Innenminister Christian Pegel (SPD) an, dass der Nordosten bis 2026 eigene Löschhubschrauber für die Landespolizei anschaffen will. Wie die Lage im Land ist und wie die Feuerwehren auf die vermehrten Waldbrände reagieren.

Göldenitz/Schwerin. In Göldenitz braucht das Land noch die Hilfe die Bundeswehr: Löschhubschrauber der Luftwaffe unterstützen im Landkreis Rostock seit Donnerstag die Feuerwehren am Boden, um den bisher größten Wald- und Moorbrand des Jahres unter Kontrolle zu kriegen. In Zukunft will MV aber auch selbst aus der Luft löschen können.