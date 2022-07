Obwohl die Saison gerade erst begonnen hat, musste die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger schon mehrere Male ausrücken, um Menschenleben zu retten. Diese Hinweise geben die Retter.

Schwerin. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) rechnet vor Ostern mit einer steigenden Zahl zu rettender Wassersportler an der deutschen Küste. „Bereits in der vergangenen Woche mussten die Seenotretter drei Mädchen auf der Schlei aus einem Kanu retten.

In der Nordsee gerieten Segler in Lebensgefahr und mussten ihr Segelboot aufgeben. Und in den Boddengewässern am Darß befreiten die Seenotretter eine aufgelaufene Motoryacht“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. In zwei Fällen gelang es demnach nur äußerst knapp Menschenleben zu retten.