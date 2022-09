﻿Wasser-Tornados und Wolkenbruch: So kam es zu den starken Unwettern im Landkreis Rostock

Mieter nach Feuer in Wismar in Sorge: Warum brennt es immer wieder am Friedenshof?

Am Sonntagabend brannte es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses am Friedenshof in Wismar. Ein vierjähriges Kind und ein 42-Jähriger Mieter liegen im Krankenhaus. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Ecke.