﻿Wassereinbruch auf der „Aidaaura“: Das sagt das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen

Auf der Fahrt der „Aidaaura“ von Bremerhaven nach Südafrika ist das Schiff der Rostocker Reederei in ein Unwetter geraten. Videos in sozialen Netzwerken zeigen meterhohe Wellen und Wasser im Schiff. Was passiert ist und wie der Kapitän reagierte.

Rostock. Die Bilder muten dramatisch an: Das Rostocker Kreuzfahrtschiff „Aidaaura“ ist auf dem Weg nach Portugal in einen schweren Herbststurm im Golf von Biscaya geraten. Auf den Bildern, die von Urlaubern gedreht wurden, sind meterhohe Wellen zu sehen – und Wasser, dass durch die Türen zum Sonnendeck in das Schiff eindringt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aida-Sprecher Hansjörg Kunze bestätigte gegenüber der OZ den Vorfall, sagt aber auch: „Es hat zu keiner Zeit eine Gefahr für das Schiff, die Crew oder die Passagiere bestanden.“ Er meint weiter: „Die Crew hat die Lage jederzeit im Griff gehabt. In solchen Wetterlagen ist das Beste, einfach durch die schwere See durchzufahren.“

Die „Aidaaura“ befindet sich auf dem Weg von Bremerhaven nach Südafrika. „Im Herbst sind schwere Stürme auf dem Atlantik nichts Ungewöhnliches“, so Kunze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Reederei richtete der Sturm keinerlei Schäden an. „Dass Wasser durch die Türen auf Deck 6 eingedrungen ist, war ebenfalls nicht dramatisch.“ Nach OZ-Informationen werden die nassen Teppiche nun mit Heizlüftern getrocknet.

In Absprache mit dem Kontrollzentrum der Aida-Mutter Carnival in Hamburg habe der Kapitän entschieden, zwei Häfen – unter anderem Porto in Portugal – nicht anzulaufen. „Das Schiff ist stattdessen zunächst nach Vigo gesegelt. Heute liegt es bereits planmäßig in Lissabon“, so der Vize-Präsident der Rostocker Kreuzfahrt-Reederei.

Die „Aidaaura“ ist das kleinste Schiff der Rostocker Kussmund-Flotte, verfügt über Platz für maximal 1200 Passagiere.

Lesen Sie auch