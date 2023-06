﻿Wasserstoff aus MV: Seehafen Rostock wird Drehscheibe für saubere Energie

Rostock. Neben Lubmin ist der Seehafen Rostock die große Drehscheibe für saubere Energie. Gleich sechs große Projekte sind im größten deutschen Ostseehafen geplant, darunter unter anderem drei Wasserstoff-Produktionsanlagen.

So wollen die Energiekonzerne EnBW, RheinEnergie und RWE zusammen mit dem Hafenbetreiber Rostock Port gemeinsam bis Ende 2026 eine Wasserstoff-Fabrik ans Netz bringen – zunächst mit 100 Megawatt, später soll dann auf ein Gigawatt aufgerüstet werden. Die technische Planung läuft bereits, das Konsortium wartet auf „grünes Licht“ der EU. Denn dort ist die Anlage als „wichtiges Projekt im gesamteuropäischen Interesse“ (IPCEI) gemeldet.

Wasserstoffpipeline soll Rostock mit Berlin verbinden

Auch was mit dem Wasserstoff geschehen soll, ist bereits klar: Unter dem Projekttitel „doing hydrogen“ (ungefähr: „Wasserstoff ermöglichen“) planen die Firmen Ontras, Gascade und Enertrag den Bau einer Pipeline von Rostock über Berlin bis nach Leipzig und Eisenhüttenstadt. Rund 350 Kilometer der Rohrleitung gibt es bereits, ab 2025 sollen weitere 250 Kilometer des neuen Wasserstoffnetzes gebaut werden. Abnehmer wird unter anderem eine der größten Zementfabriken des Kontinents.

Eingespeist wird im Seehafen, aber auch in Laage. Dort baut die Firma Apex ebenfalls eine 100-Megawatt-Wasserstoff-Fabrik.

Aber auch als Importhafen wird Rostock eine Rolle spielen. Bei allen Projekten mit im Boot: der große ostdeutsche Gasversorger VNG aus Leipzig. VNG will zusammen mit dem norwegischen Staatskonzern und Energieriesen Equinor eine weitere Wasserstoff-Fabrik in Rostock bauen. Ebenfalls im Ein-Gigawatt-Maßstab. Equinor will zudem Wasserstoff aus Norwegen nach Rostock liefern und dort in das Netz einspeisen.

Ähnliches plant VNG mit der Öko-Tochter des französischen Energiekonzerns Total. Total Eren will Wasserstoff und Ammoniak in Südamerika produzieren – aus erneuerbaren Energien. Per Schiff soll der „Brennstoff“ nach Rostock gebracht werden.

Ammoniak-Cracker im Hafen geplant

Dazu passen zwei weitere Großprojekte: VNG und der Düngemittel-Großkonzern Yara (Hauptsitz ist Oslo, eines der größten Werke befindet sich in Poppendorf bei Rostock) will Ammoniak über sein bereits bestehendes Terminal in Rostock importieren. Der Ammoniak kann dann entweder direkt genutzt werden – oder er wird in einem sogenannten „Cracker“ in Wasserstoff und Stickstoff aufgespalten. Erst am Montag unterzeichneten EnBW, VNG und das japanische Unternehmen Jera eine Absichtserklärung, einen solchen Cracker bauen zu wollen – ebenfalls im Seehafen Rostock. Auch der Wasserstoff aus dieser Anlage soll in das Netz „importiert“ werden.

Die Investitionen für alle sechs Großprojekte liegen im Bereich von mehreren Milliarden Euro. Die Hansestadt hofft auf mindestens 500 neue Jobs an der Kaikante.

