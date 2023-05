Apex plant Tankstelle für erste wasserstoffbetriebene Bahnstrecke bei Berlin

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Fischsterben in der Ostsee?

Nachdem Tausende Fische an Rügens Stränden angespült wurden, ist noch immer unklar, woran sie gestorben sein könnten. Das Umweltministerium in Schwerin sieht einen möglichen Grund in den starken Winden, Angler dagegen glauben an Gewässerverschmutzung.