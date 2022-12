﻿Wegen altem Aberglauben: Tierheime in MV bleiben auf schwarzen Katzen sitzen

„Abrakadabra, dreimal schwarzer Kater“: Schwarze Katzen haben einen festen Bestandteil in unserer Mythen- und Sagenwelt. Leider wirkt sich das auch auf die Realität aus: Weil sie die falsche Fellfarbe haben, lassen sie sich in Tierheimen nur schwer vermitteln. Neben dem Aberglauben gibt es dafür noch weitere Gründe.

Schwarze Katzen können von Tierheimen in MV nur schwer vermittelt werden. Tierpflegerin Juliane Östreich (33) im Tierheim Schlage kann das überhaupt nicht verstehen.

Rostock. Vor einiger Zeit wurden dem Tierheim Schlage bei Rostock 26 Katzen aus einer völlig ungeeigneten Haltung anvertraut. Eine sogenannte Tierhorterin hatte in ihrer viel zu kleinen Wohnung mit ihnen zusammengelebt. Inzwischen sind 23 der Katzen vermittelt. Nur drei schwarze Katzen sind noch übrig.

Das ist kein Einzelfall: Schwarze Katzen – und auch Hunde – finden viel schwerer neue Besitzer als andersfarbige. Grund dürften alte Vorurteile und Mythen sowie Aberglaube sein.

Fellfarbe sagt nichts über Charakter aus

Durch soziale Medien werden solche negativen Zuschreibungen ins digitale Zeitalter übertragen, was die Situation noch zusätzlich verschärft. Leidtragende sind die Tiere, die vergeblich auf ein liebevolles Zuhause warten.

So auch in Schlage: „Fast alle Katzen, die wir noch hier haben, sind schwarz oder schwarz-weiß“, sagt Juliane Östreich, Tierpflegerin im Tierheim Schlage. Sie kann das überhaupt nicht nachvollziehen: „Die Fellfarbe sagt überhaupt nichts über den Charakter des Tieres aus.“

Soziale Medien halten alte Mythen am Leben

Das sah man im Mittelalter anders: Schwarze Katzen galten als Begleiter von Hexen, als Pest-Verbreiter und als Unglücksboten: Wem eine schwarze Katze über den Weg lief, dem würde etwas Schlimmes passieren. Bei Hexenverbrennungen wurden oft die Katzen der Frauen mitverbrannt. Auch die Kirche belegte schwarze Katzen und ihre Halter mit einem Bann.

Diese Ammenmärchen werden zwar in vielen Beiträgen in sozialen Medien überprüft und widerlegt – aber durch die bloße Erwähnung eben auch am Leben gehalten.

Schwarze Katzen nicht fotogen?

Und noch ein Internet-Phänomen macht schwarzen Katzen das Leben schwer: „In Zeiten, in denen alles via Social Media präsentiert werden muss, kann die Einfarbigkeit ein Nachteil sein“, sagt Franziska Kraatz vom Tierschutzbund Greifswald.

„Meistens sieht man auf Fotos nur Augen, und der Rest der Katze ist ein einfarbiger Fleck.“ Dieses Argument werde zumindest bei Vermittlungsgesprächen zuletzt immer wieder genannt. Manche Tierheime kontern diesen Trend, indem sie Fotos von putzigen schwarzen Katzen ins Netz stellen.

Bunte Fellzeichnung interessanter als schwarz

Kraatz meint: „Rein weiße Tiere scheinen eher als niedlich wahrgenommen zu werden, wohingegen schwarze Tiere ja immer noch eher mit etwas Gruseligem oder Negativem assoziiert werden.“ Die Katze auf dem Rücken einer Hexe sei schließlich in Darstellungen nur selten weiß.

Ein anderer Grund könne sein, dass „bunte“ Katzen – und vor allem Tiere mit markanten Flecken – für manche Katzenfreunde interessanter aussehen. „Es gibt immer etwas zu entdecken in der Fellzeichnung“, so Kraatz, die sich allerdings selbst als großen Fan schwarzer Katzen outet: „Auch bei ihnen ist garantiert irgendwo ein weißes Haar zu finden – man muss es nur suchen.“

Leuchtende Augen im schwarzen Fell

Auch Meike Gutzmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung, hat kein Verständnis für die Abneigung gegen schwarze Katzen. „Ich finde sie teilweise sogar hübscher als andere – mit ihren leuchtenden Augen im schwarzen Fell.“

Möglicherweise sei das aber auch wiederum ein Grund für die Zurückhaltung bei der Adoption: „Manche schreckt vielleicht ab, dass man in einem schwarzen Gesicht angeblich weniger Emotionen lesen kann“, so Gutzmann.

Der Verein betreibt das Tierheim in Dorf Mecklenburg. Dort sei die Lage nicht so schlimm: „Ich habe selbst in letzter Zeit drei schwarze Katzen vermittelt“, sagt die Vorsitzende.

Vermittlungsstopp über Weihnachten

Wer nach Lektüre dieses Artikels den Wunsch verspürt, sich spontan eine schwarze Katze aus dem Tierheim zu holen, muss sich noch eine Weile gedulden: Über die Weihnachtsfeiertage haben viele Tierheime in MV einen Vermittlungsstopp verhängt. „Tiere verschenkt man nicht“, betont Gutzmann.

Manche Tierheime haben aber geöffnet, so dass sich Interessenten immerhin für die Vermittlung einer schwarzen Katze, eines schwarzen Hundes oder eines anderen Tieres vormerken lassen können. Diese freuen sich auch im neuen Jahr noch über eine neue Familie.

Und wer immer noch glaubt, eine schwarze Katze bringe Pech, dem sei ein Zitat des französischen Schriftstellers Max O’Rell ans Herz gelegt: „Ob eine schwarze Katze Unglück bringt oder nicht, hängt davon ab, ob man ein Mensch ist oder eine Maus.“