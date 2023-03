﻿Wegen Deutschlandticket: Verkehrsbetriebe in MV bangen um Existenz

Schwerin/Rostock/Grimmen. Nach langen Verhandlungen, verschobenen Startterminen und vielen offenen Fragen soll es ab Mai eingeführt werden: das Deutschlandticket. 49 Euro im Monat, um bundesweit den öffentlichen Regional- und Nahverkehr nutzen zu können. Der Bund wendet dafür jährlich 1,5 Milliarden Euro auf, um das Deutschlandticket zur Hälfte zu finanzieren und Verluste der Verkehrsunternehmen auszugleichen. Die andere Hälfte zahlen die Länder. MV schätzt die damit verbundenen Kosten auf ca. 25 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass sich der Bund nur bis 2025 an der Finanzierung beteiligen will, das Ticket aber für einen unbegrenzten Zeitraum auch darüber gelten soll, kritisiert MV. Aus dem Verkehrsministerium MV heißt es, das Ticket könne nur funktionieren, wenn Bund und Länder es dauerhaft hälftig finanzieren. Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) findet, dass „mit dem Deutschlandticket neue Erlös- und Tarifstrukturen aufgebaut werden [müssen], die auch auf potentielle rabattierte Angebote im Land durchgreifen werden.“

Ausgleichzahlungen, damit ÖPNV sich halten kann

Verkehrsverbünde im Land mahnen, dass ausreichend Ausgleichzahlungen ankommen müssen, damit sich der ÖPNV im gewohnten Maße halten könne. So meint z. B. der Verkehrsverbund Warnow (VVW), dass das Angebot eingeschränkt werden müsse, wenn Geld fehle. Der Verkehrsverbund bleibt aber optimistisch und geht bei den avisierten Ausgleichzahlungen nicht davon aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So gibt’s das 49-Euro-Ticket günstiger Am 1. Mai soll das Deutschlandticket im monatlich kündbaren Abo für 49 Euro eingeführt werden. Eingeschlossen sind alle Busse und Bahnen des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs. Das Ticket, das es digital per App oder als Chipkarte geben wird, kann bei allen Verkehrsunternehmen gekauft werden. Azubi-, Schüler- oder Sozialtickets dürfen von den Ländern individuell bepreist werden. MV sucht derzeit nach Lösungen, das landesweite Azubi-Ticket sowie das geplante rabattierte Senioren-Ticket in das Deutschlandticket zu integrieren. Aus dem Verkehrsverbund Warnow (VVW) heißt es, das bestehende Azubi-Ticket und das geplante Seniorenticket sollen dann 29 Euro kosten. Wann genau es so weit sein wird, ist noch unklar. Für gut 35 Euro können Arbeitnehmer das Deutschlandticket bekommen, wenn der Arbeitgeber mindestens ein Viertel des Preises übernimmt. Dann gibt es einen Zuschuss von fünf Prozent vom Bund und damit eine monatliche Ersparnis von 12,25 Euro.

2023 will sich der Bund hälftig an den Mehrkosten beteiligen, die Verkehrsunternehmen durch die Einführung des Deutschlandtickets drohen. In seiner Plenarsitzung am 3. März hat der Bundesrat beschlossen, dass der Bund sich auch in den Folgejahren hälftig beteiligen solle, sollten die tatsächlichen Kosten für Verkehrsunternehmen höher ausfallen.

Bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) machen die Erlöse aus den Fahrscheintarifen bis zu 50 Prozent des Jahresbudgets aus. Neben Monats- oder Wochenkarten, verkaufe der VVR viele Einzelfahrscheine und könne daher noch nicht abschätzen, wie viele Kunden zum Deutschlandticket greifen werden. Wie hoch die Verluste durch das Deutschlandticket aussehen werden, können weder VVR noch VVW absehen.

„Kosten müssen von Unternehmen geschultert werden“

„Derzeit bestehen enorme Unsicherheiten bezüglich der Rahmenbedingungen. Die Kosten für notwendige Investitionen in größerem Umfang müssen größtenteils von den Unternehmen bzw. Aufgabenträgern selbst geschultert werden“, sagt VVR-Pressesprecher Michael Lang. Sollten Ausgleichzahlungen für fehlende Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf nicht ankommen, „drohen erhebliche finanzielle Risiken sowohl für die Aufgabenträger als auch für die Verkehrsunternehmen, ggf. sogar existenzielle.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG) hatte niemand Zeit, die OZ-Anfrage zu bearbeiten. Man stecke gerade „mitten in den Vorbereitungen zum Deutschlandticket“, heißt es aus dem Verkehrsunternehmen.

Bei VVR und VVW ist man sich einig, dass das bestehende Nahverkehrsangebot langfristig ausgebaut werden müsse, um der zu erwartenden Nachfrage gerecht zu werden. Das Verkehrsministerium MV kündigt ab 2024 ein landesweites, nach einheitlichen Standards organisiertes Rufbussystem an. Außerdem soll das Taktbusliniennetz entsprechend ausgebaut werden.