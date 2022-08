Die Energiepreise schießen weiter durch die Decke. Doch auch die Brennstoff-Alternativen Kohle und Holz sind knapp auf dem Markt. Benjamin Kulemann, Baumarkt-Chef aus MV, musste schon viele Kunden vertrösten. Auch für die Zukunft sieht er Schwarz.

Mecklenburg-Vorpommern. Die steigenden Energiekosten bei Öl und Gas sorgten für ein Umdenken bei Verbrauchern in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Andere Energieträger rücken mehr und mehr in den Fokus: Besonders auf Holz und Braunkohlebriketts sind die Leute scharf.

Während das Forstamt in Grevesmühlen noch nicht von einem Notstand spricht, sieht es bei den Baumärkten in MV schon anders aus. „In diesem Jahr bekommen wir gar nichts“, sagt Benjamin Kulemann, Baumarkt-Chef in Neubukow. Er sieht kein Ende dieses negativen Trends und vermutet, dass so mancher Ofen bei den Verbrauchern in den Wintermonaten kalt bleiben könnte – vor allem in ländlichen Regionen.