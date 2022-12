Ein Kind verändert die Welt – darum feiern Christen die Geburt von Jesus

„Vor Christus“ und „nach Christus“ – die Zeitrechnung der Welt orientiert sich an der Geburt von Jesus. Er inspiriert bis heute Menschen wie die Teilnehmer des Taizé-Treffens in Rostock, meint Frère Richard, Bruder der Gemeinschaft von Taizé.

Christen in der ganzen Welt feiern an Weihnachten die Geburt Jesu vor rund 2000 Jahren.

Rostock/Taizé. Warum schreiben wir, für ein paar Tage noch, das Jahr 2022 und nicht zum Beispiel 2775? Die Antwort ist einfach: wegen Weihnachten. Wäre Jesus nicht geboren, zählten wir anders. Lebten wir noch im Römischen Reich, hätten wir das Jahr 2775 nach der Gründung der Stadt Rom. Der jüdische Kalender gibt das Jahr 5783 an (nach der Erschaffung der Welt) und der islamische das Jahr 1444.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstaunlich, dass sich Computer, Finanzmärkte und Flugüberwachung weltweit an Weihnachten, an der Geburt eines Kindes, orientieren, und nicht etwa an einer Staatsgründung oder dem Urknall am absoluten Beginn des Universums. Letzteres wäre eine gute Idee, aber sehr unpraktisch: die Jahreszahlen hätten anstatt vier dann elf Stellen.

Wir zählen die Jahre nach dem Kind Marias. Es ist in einem Stall geboren, weil in der Herberge kein Platz war und Marias Verlobter Joseph nichts Besseres gefunden hatte. Das Baby lag in einer Futterkrippe. Damals wie heute kommen Kinder unter unmöglichen Bedingungen zur Welt, auf treibenden Schlauchboten im Meer, in überfüllten Flüchtlingslagern, unter Bombenhagel.

Indem wir unsere Zeitrechnung mit einer Geburt beginnen lassen, erkennen wir an, dass mit einem Kind etwas Entscheidendes in die Welt gekommen ist. Jedes Kind bringt etwas Neues, etwas, das es so noch nie gab. Das Christkind ist in einem bescheidenen Vorort der Hauptstadt Jerusalem geboren, „Oh little town of Bethlehem“, singen die Engländer. Aber seine Geburt ist an Wichtigkeit und Bedeutung der Gründung einer Stadt oder eines Königreichs durchaus vergleichbar. Sie ist für die Weltgeschichte so bestimmend, dass wir diese in „vor Christus“ und „nach Christus“ einteilen und alle Epochen auf Weihnachten beziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frère Richard, seit 1979 Bruder in der Gemeinschaft von Taizé. © Quelle: Cora Meyer

Gewiss bestimmen Kaiser und Könige, politische Machthaber und Großkonzerne die Geschicke der Völker. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Kaiser Augustus, der in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, war der mächtigste Mann seiner Zeit und regierte ein Weltreich. Aber wer interessiert sich, abgesehen von den Geschichtsbüchern, noch für ihn?

Lesen Sie auch

Jesus hingegen inspiriert bis heute Menschen aller Welt. Seinetwegen kommen in vier Tagen ein paar Tausend junge Erwachsene aus Europa und darüber hinaus nach Rostock und Umgebung. Mecklenburgerinnen und Rostocker bieten ihnen Gastfreundschaft an, ohne im Voraus zu wissen, wen genau sie empfangen werden. Das Schönste und Beste im Leben ist unverfügbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Europäische Jugendtreffen Taizé-Rostock wird es nicht in die Weltpresse schaffen. Aber wer weiß: wie die Geburt damals in Bethlehem Geschichte gemacht hat, können auch offene Türen und offene Herzen in Lambrechtshagen oder Wustrow viel mehr bewirken, als man denkt. „Wo Menschen zusammenkommen, muss man mit Wundern rechnen“, sagte die Philosophin Hannah Arendt. Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Alaska kann in der Karibik einen Sturm auslösen, sagen Chaosforscher. Ein Kind hat den Lauf der Welt verändert, sagt Weihnachten.