﻿Vom Singen im Ostseestadion über die Vorstellung im Theater: Wo 2022 Weihnachtskonzerte stattfinden

Die Adventszeit ist die Zeit des Beisammenseins, das ist auch in der Kultur-Branche bekannt. In MV finden deshalb rund um Weihnachten und Silvester zahlreiche festliche Konzerte statt. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt einige der Highlights vor.

Rostock/Schwerin/Greifswald. Die Rostocker Nikolaikirche duftet nach Tanne und die mit zahlreichen Lichtern bestückten Bäume tauchen das Gotteshaus in stimmungsvolles Licht: Vorne steht Johanniskantor Markus Langer, spielt auf der Orgel einige Töne an, gibt den Mitgliedern des Rostocker Motettenchores den Einsatz, und festlicher Gesang schallt durch die Kirche. Dass der Chor, der zurzeit für das Bach’sche Weihnachtsoratorium probt, das Werk in diesem Jahr wieder aufführen kann, freut Langer: „Im vergangenen Jahr konnten wir das Weihnachtsoratorium nur einmal spielen. Alle weiteren Auftritte mussten coronabedingt abgesagt werden“, erinnert er sich.

Weihnachtsoratorien in Rostock und Schwerin

Dabei gehört das feierliche Werk für den Chorleiter zu den Höhepunkten des Jahres: „Das Weihnachtsoratorium hat mich schon als Kind nachhaltig beeindruckt“, erinnert sich der Pastorensohn. „Als ich die Trompeten hörte, wusste ich: Das möchte ich auch mal dirigieren.“ Und seine Begeisterung hat bis heute nicht nachgelassen. „Dass Bach diese Kantaten besonders am Herzen lagen, spürt man noch heute, wenn man die Musik hört“, schwärmt Langer. „Für viele Menschen gehört es zu Weihnachten dazu, wie der Baum oder der Stollen.“

Insgesamt sechs Teile gehören zum Oratorium, das die biblische Geschichte der Geburt Jesu musikalisch erzählt. Im vergangenen Jahr führte der Chor die ersten drei Teile auf. „Die Teile vier bis sechs sind weniger bekannt, deshalb freue ich mich, dass wir sie in diesem Jahr spielen“, sagt Langer. Den Besucher erwarte ein festliches Konzert mit Arien, Chorälen und Chorgesang, dargeboten von vier Solisten, dem Rostocker Motettenchor sowie dem Kantatenorchester St. Johannis. Gegründet wurde der Rostocker Motettenchor 1964 von Hartwig Eschenburg. Heute zählt er mit seinen rund 50 Mitgliedern zu den führenden Kammerchören in Norddeutschland.

Hier wartet das Bach’sche Weihnachtsoratorium

Aufgeführt wird das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach (Kantate 4 bis 6) vom Rostocker Motettenchor am 4. Dezember in der Rostocker Nikolaikirche (Tickets: www.st-johannis-kantorei.de).

Auch in der Landeshauptstadt erklingt das Bach’sche Weihnachtsoratorium gleich zweimal in der Paulskirche Schwerin: Am 3. Dezember erklingen die Kantaten 1 bis 3 mit der Friedenskantorei unter Leitung von Christian Domke. Am 4. Dezember werden die Kantaten 4 bis 6 mit der Domkantorei unter Leitung von Jan Ernst zu hören sein (Tickets: Tourist-Information, Am Markt 14).

Konzerte in Rostock, Schwerin, Greifswald und Putbus

Unter dem Titel "So wunderstill beglückt" widmet sich das Theater Vorpommern mit dem diesjährigen Weihnachtskonzert den leisen weihnachtlichen Tönen. Im Greifswalder Kaisersaal (10., 11., 18. und 19. Dezember) und im Theater in Putbus (20. Dezember) erklingen weihnachtliche Orchesterwerke von Händel bis Hummel, die von Barock bis Romantik reichen. Gespielt werden sie vom Philharmonischen Orchester Vorpommern unter Leitung von Dirigent Alexander Mayer (Tickets: www.theater-vorpommern.de).

Auch im Großen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin (17. und 25. Dezember) und im Solitär in Parchim (18. Dezember) lässt die Mecklenburgische Staatskapelle ihr traditionelles Weihnachtskonzert erklingen: Dirigiert wird das teils beschwingte, teils besinnliche Konzert von Michael Ellis Ingram, der es mit vielfältigen Geschichten abrundet (Tickets: www.mecklenburgisches-staatstheater.de).

Die Mecklenburgische Bläserakademie gibt ihr Weihnachtskonzert am 11. Dezember im Foyer der Rostocker Hochschule für Musik und Theater. In der festlichen Matinee unter Leitung von Gregor Witt erklingen unter anderem Auszüge aus der Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck und der Nussknacker-Suite von Peter Tschaikowsky (Tickets: www.hmt-rostock.de).

Weihnachtssingen im Ostseestadion

Im Rostocker Ostseestadion erwartet Besucher am 22. Dezember ein ganz besonders Konzert: Ab 18 Uhr können Familien, Fußball- und Theaterfreunde dort gemeinsam Weihnachtslieder erklingen lassen. Unterstützt werden sie vom Opernchor des Volkstheaters, Mitgliedern der Singakademie Rostock, deren Kinder- und Jugendchor sowie vielen weiteren Gästen. 2019 begeisterte das Spektakel bereits rund zehntausend Besucher (Tickets: www.volkstheater-rostock.de).

Silvesterkonzerte mit Beethovens 9. Sinfonie

Stimmungsvoll können Besucher das Jahr bei den Silvesterkonzerten des Rostocker Volkstheaters ausklingen lassen. Im Großen Haus erklingt am 29., 30. und 31. Dezember Beethovens 9. Sinfonie unter der Leitung von Chefdirigent Marcus Bosch mit Solisten sowie dem Opernchor des Volkstheaters und der Rostocker Singakademie (Tickets: www.volkstheater-rostock.de).

Auch am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin erklingt Beethovens Neunte zum Jahreswechsel: Dort lassen am 29., 30. und 31. Dezember die Solisten des Musiktheaterensembles, die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, der Opernchor des Mecklenburgischen Staatstheaters und die Schweriner Singakademie unter der Leitung von Generalmusikdirektor Mark Rohde Beethovens Neunte erklingen (Tickets: www.mecklenburgisches-staatstheater.de).

Am Theater Vorpommern stehen die Zeichen zu Silvester auf Walzer: In zwei Konzerten zum Jahreswechsel am 31. Dezember (15 und 16 Uhr) im Theater Stralsund geben Generalmusikdirektor Florian Csizmadia und das Philharmonische Orchester Vorpommern einen Einblick in die Vielfalt des Walzers von Lehár bis Sibelius, von Strauß bis Tschaikowskij. Vorab ist das Konzert bereits am 3. Dezember im Theater Putbus zu hören.