Strikte Beschränkungen wie im Vorjahr halte er aktuell nicht für notwendig, so der Rostocker Infektiologe Prof. Emil Reisinger. Dennoch dürfe man die Volksfeste in MV nicht uneingeschränkt laufen lassen, sondern müsse die Infektionszahlen beobachten – und gegebenenfalls reagieren.

Rostock/Greifswald. Die ersten Glühweinbuden stehen bereits in der Fußgängerzone und auch das Riesenrad vor dem Rathaus wächst stetig, denn in wenigen Tagen wird der Rostocker Weihnachtsmarkt eröffnet. Auch andernorts in Mecklenburg-Vorpommern sitzen die Schausteller bereits in den Startlöchern, um ihr Publikum so unbeschwert willkommen heißen zu können wie früher: ohne Maske und ohne Kontrolle des Impfpasses.