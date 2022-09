﻿Viel zu wenig Parkplätze in Rostock: Warum das für Autofahrer nie mehr besser wird

Hunderte Parkplätze fehlen in vielen in Innenstädten Mecklenburg-Vorpommerns. Besonders schwerwiegend ist die Lage für Autofahrer in Rostock. Aber auch in Greifswald, Stralsund und Schwerin haben sie es schwer. Mit neuen Maßnahmen sollen die Autos künftig nahezu gänzlich aus den Zentren verschwinden.

Rostock/Schwerin. Auf den Straßen in MVs Städten wird es immer enger. Wie aus einer OZ-Umfrage in Rostock, Stralsund, Greifswald und Schwerin hervorgeht, fehlen teilweise hunderte Parkplätze in den Stadtzentren.

In Rostock kommen nach Aussagen des Amtes für Mobilität insgesamt circa 86 000 Fahrzeuge auf 3500 öffentliche Parkplätze, hinzu kommen weitere Stellflächen von städtischen Unternehmen wie etwa allein 1000 Abstellmöglichkeiten am Stadthafen. Private oder anderweitig nutzbare Stellplätze sind nicht erfasst. Vor allem in der Innenstadt und in Warnemünde gibt es mehr Autos als Stellplätze, heißt es aus dem Rathaus weiter.

Weniger Fahrzeuge in MVs Städten ist das Ziel

Das Problem kennen auch die Greifswalder und die Schweriner Stadtverwaltung. Die Hansestadt spricht von einem Defizit von 900 öffentlichen Stellplätzen, in der Landeshauptstadt seien wiederum in einigen Stadtteilen die Parkflächen knapp.

Ein Ende des hohen Parkdrucks ist allerdings nicht in Sicht. Zwar sind teilweise neue Parkmöglichkeiten in den Kommunen geplant – unter anderem am Greifswalder Nexöplatz, am Warnemünder Ortseingang oder am bisherigen Stralsunder Busbahnhof. „Grundsätzlich ist es aber eher das Ziel, weniger Fahrzeuge in der Stadt unterzubringen, als das Angebot noch weiter zu steigern“, sagt Schwerins Stadtsprecherin Michaela Christen.

In Schwerin liefern Straßenbahnen die Pakete aus

Dass in Zukunft das Auto auf den Straßen an Platz verlieren wird, davon ist Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa, überzeugt. „Autofreie Innenstädte sind schon in vielen anderen Städten Realität. Dahin wird die Reise auch in MV gehen.“ Um Klimaziele erreichen zu können, müsse auch der Individualverkehr eingeschränkt werden. Aber: „Die Menschen müssen auch in einem Flächenland wie MV noch bequem in die Innenstädte kommen können, sonst sterben die Stadtzentren aus“, gibt Hieff weiter zu bedenken. Bisher komme man da kaum um das Auto drumherum.

Wie kann also die Verkehrswende in MV gelingen? Schwerin sticht dabei mit einem besonderen Projekt hervor: Um den Lieferverkehr im Zentrum zu entzerren, testet der Schweriner Nahverkehr zusammen mit DHL die Auslieferung von Paketen mit der Straßenbahn. „Die Pakete werden mit der Bahn zu Packstationen an fünf Haltestellen gebracht“, erklärt Stadtsprecherin Michaela Christen. Dort könnten die Kunden dann ihre Zusendungen abholen. DHL spare so Zubringerfahrten, die Landeshauptstadt profitiere von freieren Straßen. Das Projekt läuft seit wenigen Monaten, für erste Erkenntnisse sei es noch zu früh.

Quartiersgaragen in Rostock, kostenloser Nahverkehr in Stralsund

Auch in den anderen großen Städten im Nordosten gibt es Ideen zur Mobilitätswende. Rostock konzentriert sich dabei mehr auf den Individualverkehr. Die Hansestadt will unter anderem mit einem Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof versuchen, den Verkehr aus dem Zentrum zu ziehen, heißt es aus dem Mobilitätsamt. Außerdem seien Quartiersgaragen mit Mobilpunkten am Werftdreieck, Groten Pohl und für das Warnowquartier geplant, durch die Anliegerstraßen vom Autoverkehr befreit werden sollen. Das gelte auch für die KTV.

Ein Mobilpunkt bietet in der Rostocker Ulmenstraße die Gelegenheit, Carsharing zu betreiben und ein Lastenfahrrad zu leihen. © Quelle: Ove Arscholl

Zwar plant Stralsund auch sogennante Mobility Hubs am Altstadtrand mit Parkplätzen samt E-Auto- und E-Bikesharing, E-Roller- sowie Lastenfahrräderverleih und weiteren Servicefunktionen. Hier geht der Ansatz aber noch weiter: Mit kostenfreien Nahverkehrstickets für Senioren über 70 Jahren und Schüler wird der Verkehr in der Stadt bereits reduziert, betont Stadtsprecher Peter Koslik. Zudem wird am Sund verstärkt auf das Fahrrad gesetzt. „Gerade hat Stralsund seine erste Fahrradstraße eröffnet.“ Sechs weitere Radrouten werden in den kommenden Jahren entstehen, fügt er hinzu.

Greifswald will autofreie Zone in neuem Wohngebiet

Autofreie Zonen – wie es unter anderem auch Am Brink in Rostock noch bis zum 3. Oktober getestet wird – plant Greifswald in dem neuen Wohngebiet am Ryck, das derzeit in Zentrumsnähe entsteht. Die Stadt will außerdem den Kfz-Durchgangsverkehr um das Zentrum herumleiten und dadurch mehr Platz für Radfahrer, Fußgänger und den öffentlichen Personennahverkehr schaffen.