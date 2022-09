﻿Weniger neue Firmen in MV: „Wir brauchen mehr innovative Gründungen“

Der OZ-Existenzgründerpreis geht in diesem Jahr in die 20. Runde. Und ist wichtiger denn je, denn die Zahl der Gründungen geht in MV zurück. Dabei sind neue Firmen wichtig fürs Land.

Rostock. Mikrodarlehen. Fonds zur Finanzierung von Gründungen. Stipendien für Gründer. Qualifizierungen für Neugründungen und Unternehmensnachfolgen. Wissenstransfer durch Entrepreneurship. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es vielfältige Hilfen für Gründer, Start-ups und potentielle Selbstständige. Aber auch ein Problem: Die Gründer halten sich zurück. Gab es 2019 – also vor Corona – noch mehr als 3900 gewerbliche Existenzgründungen in MV, machten 2020 und 2021 jeweils weniger als 3500 Unternehmer den Schritt in die Selbstständigkeit, so das Bonner Institut für Mittelstandsforschung. „Wer einen sicheren Arbeitsplatz hat, wagt nicht so schnell den Sprung in die Selbstständigkeit“, konstatiert Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Und: Es gebe auch weniger Gründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus.

Reinhard Meyer: „Wir brauchen mehr innovative Gründungen“