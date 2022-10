Wer will Marterias Social Media betreuen? – Rostocker Rapper vergibt Job

Rostock. Marteria sucht Support: Der Rostocker Rapper, der diesen Sommer mit seinen „Vollkontakt“-Konzerten Deutschlands Festivals und Hallen zum Beben brachte, will sein Team vergrößern.

Der 39-Jährige will offenbar noch besser auf seinen Social-Media-Kanälen performen und sucht einen Content Creator. „Ich suche Support in den Bereichen Content-Erstellung und Social Media“, schreibt der Rostocker auf seinem Instagram-Account.

Marteria sucht über Instagram neuen Social-Media-Experten

Wer für Marteria arbeiten möchte, muss kreativ und fit in der Social-Media-Welt sein und dazu eine überzeugende Bewerbung hinlegen. „Wenn du also gern und geil fotografierst und filmst, und die Ergebnisse mit Kreativität und Adobe-Programmen in die Instagram- und Tiktok-Welt übersetzen kannst, dann erzähl mir in 60 Sekunden, warum du zu uns ins Team gehörst!“, fordert der Rostocker seine Fans auf.

Wer sich um die freie Stelle bewerben will, kann sein Bewerbungsvideo an contact@marteria.com schicken. Der Rapper verspricht: „Ich melde mich bei dir.“ Marterias Fans reagieren prompt auf die Jobanzeige, machen Vorschläge und bringen einen prominenten Bewerber ins Spiel: Paul Ripke sei der passende Kandidat, schlagen manche in den Kommentaren vor. Ob Marteria seinen Buddy anheuert?