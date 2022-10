﻿Aufschwung auf den Werften: Endlich wieder Arbeit für die Schiffbauer in MV

Der Schiffbau in MV – er scheint die große Corona-Krise überwunden zu haben: In Wolgast entstehen neue Schiffe für die Marine, in Wismar stellt der U-Boot-Bauer TKMS die ersten Leute ein. In Rostock könnten bald Offshore-Plattformen entstehen und eine kleine Werft ist sogar bis 2026 ausgebucht.

Rostock. Es ist mehr als „nur“ ein Hoffnungsschimmer: Mit dem Schiffbau in MV geht es spürbar wieder bergauf – und das mitten in der Energie- und Ukraine-Krise. In Wismar stellt ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) die ersten 85 Werftarbeiter ein, in Warnemünde hat das Marine-Arsenal mit bis zu 500 Mitarbeitern die Arbeit aufgenommen.

Noch besser sieht es sogar bei der Rostocker Werft Tamsen Maritim aus: „Wir sind voll ausgelastet, bis 2026 haben wir genug Arbeit“, meldet Geschäftsführer Christian Schmoll.

Der Schiffbau-Betrieb im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf beschäftigt aktuell 130 Mitarbeiter – und die müssen sich wenig Sorgen um ihren Job machen. Sechs Neubauten hat er im Auftragsbuch, genug für mindestens 14 Monate.

Tamsen Maritim baut Schiffe für Behörden

„Wir haben unsere Lücke gefunden“, sagt Schmoll. Im Neubau-Geschäft hat sich Tamsen Maritim auf Behördenschiffe spezialisiert. Für den Deutschen Zoll baut die Werften zum Beispiel aktuell zwei neue jeweils 23 Meter lange Streifenboote – mit nur 1,2 Meter Tiefgang auch für den Einsatz im Wattenmeer geeignet. „Das erste Schiff haben wir gerade zu Wasser gelassen.“

Ende des Jahres startet dann in Rostock der Bau eines neuen 17 Meter langen Bootes für die Fischereiaufsicht des Schweriner Landwirtschaftsministeriums. „Wir arbeiten zudem an neuen Schiffen für die Wehrtechnische Dienststelle 71 in Eckernförde, bauen gemeinsam mit einer Werft in Sachsen-Anhalt STS-Boote – Schlepp-, Transport- und Sicherungseinheiten“, so Schmoll.

Im Schatten der Marine: Tamsen Maritim hofft auf „kleine“ Aufträge

Dass in Wismar die Kieler Werft TKMS bald ebenfalls Schiffe für den Staat bauen wird – für Tamsen-Maritim-Chef Schmoll gute Nachrichten. Das stärke den Schiffbau-Standort. Konkurrenz fürchte er nicht – im Gegenteil: Aus dem 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr fließen rund 15 Milliarden Euro in die Marine. Die Neubauten entstehen auf den „großen“ Werften, nicht bei Tamsen. „Aber wenn die ,Großen‘ ausgelastet sind, können wir vielleicht Zoll, Bundespolizei und andere Behörden für uns gewinnen.“

Christian Schmoll, Geschäftsführer von Tamsen Maritim in Rostock © Quelle: Frank Söllner

Auch dass die Energiewende neu an Fahrt gewonnen hat, stimmt den Schiffbauer Schmoll optimistisch. Der Anschlag auf die Nordstream-Pipelines habe gezeigt, wie verwundbar die Infrastruktur sei: „Für neue LNG- und Wasserstoffterminals brauchen die Betreiber auch neue Patrouillenboote, neue Löschschiffe. Wir stehen bereit.“ Tamsen Maritim hat zudem jahrelang Werkzeuge und Formen für die Windkraft-Branche gebaut. Schmoll rechnet damit, dass das wieder gefragt sein wird.

Tamsen arbeitet im Arsenal mit

Auch was das zweite Standbein der Werft angeht, ist die Lage wieder richtig gut: Tamsen repariert aktuell zwei Schlepper, zwei Seenotkreuzer, ein Minenjagdboot, eine Yacht. „Bis 2026 haben wir gut zu tun.“

Mit dem neuen Marine-Arsenal, das auf dem ehemaligen MV-Werften-Gelände entsteht, werde die Tamsen Werft kooperieren: „Wir werden für die Marine auf der Werft arbeiten“, so Schmoll. Auch die Offshore-Branche bedeutet für ihn Arbeit: Tamsen Maritim wartet die Service- und Crewschiffe für die Windparks in der Ostsee.

TKMS in Wismar stellt schon ein

Auch auf den anderen Werften geht es bergauf: Am Dienstag übernimmt TKMS in Wismar alle Azubis und Werksstudenten der insolventen MV Werften. Ab 1. Januar wechseln dann 85 Ingenieure aus einer „Zwischengesellschaft“ zum neuen Marine-Schiffbauer in der Hansestadt.

In wenigen Wochen könnte es zudem eine Entscheidung für Warnemünde geben: Die belgische Smulders-Gruppe will – in Nachbarschaft zum Marine-Arsenal – Offshore-Plattformen für Windparks bauen. Gibt es „grünes Licht“ aus Berlin, entstehen dort bis 2024 mehr als 1000 neue Jobs im Schiffbau.

Auch bei NVL (Naval Vessels Lürssen) in Wolgast sieht es gut aus: Dort entstehen unter anderem neue Korvetten für die Marine.