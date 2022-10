﻿Werften in MV sind raus aus der Krise: Warum MV das Putin zu verdanken hat

Neue Schiffe für die Marine, neue Boote für Sicherheitsbehörden und ein enormer Bedarf an Offshore-Technik für die Energiewende: Putins brutaler Krieg gegen die Ukraine hat die totgeglaubte Schiffbau-Branche in MV wiederbelebt, kommentiert OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer.

Werftarbeiter Pawel Kulas schweißt auf der Tamsen Maritim in Rostock am neuen Zoll-Schiff (Archivfoto)

Rostock. Als die MV Werften gleich zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 in die Knie gingen, sah es nach dem endgültigen Aus für den Schiffbau im Nordosten aus. Bund und Land waren nicht mehr bereit, die großen Werften wieder mal mit Abermillionen Steuermitteln zu retten. Doch die Krisen der Welt – sie wurden zur Chance für MV.

Statt Luxuslinern sollen in Wismar Kriegsschiffe gebaut werden. Die Bundeswehr benötigt sie dringend. Auch in Wolgast brummt das Geschäft mit den grauen Booten. Putins barbarischer Krieg gegen die Ukraine hat so zumindest für den Schiffbau in MV neue Chancen eröffnet. Und die kleine Werft Tamsen Maritim hat sich mit Behörden- und Seenotrettungsbooten eine Lücke aufgetan, in der sie erfolgreich existieren kann.

Selbst dass die belgische Smulders-Gruppe weiterhin mit Hochdruck daran arbeitet, in Warnemünde bald Plattformen für Offshore-Windparks bauen zu dürfen, verdankt der Nordosten dem Diktator im Kreml: Sein Krieg hat den Ausbau der erneuerbaren Energien in einem Maße beschleunigt, das kaum jemand für möglich gehalten hätte in Deutschland.