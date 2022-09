﻿Wie Tinder ein Paar aus MV zusammenbrachte: „Es hat von Anfang an alles gepasst“

„Beim dritten Date hat’s Zoom gemacht“: Seit zehn Jahren hilft Tinder Singles auf die Sprünge, mal für eine Nacht, mal – wie im Fall dieses Pärchens aus MV – entstehen die ganz großen Gefühle. Wie das gelang, obwohl sich die beiden eigentlich sehr Tinder-unfreundlich präsentierten.

Rostock. Wer vor zwanzig Jahren, geschweige denn vor noch längerer Zeit, erzählt hätte, eines Tages habe praktisch jede Person ein kleines Gerät in der Tasche, mit dem spontan Partner in der Nähe aufgespürt werden können – wer hätte es geglaubt? Heute scheint das für Millionen mit GPS-basierten Flirt-Apps Alltag. Und da muss es nicht nur um Sex gehen. Experten betonen mittlerweile, dass Dating im Internet weit komplexer und anspruchsvoller sei als viele denken.

Vor zehn Jahren jedenfalls startete die App Tinder, deren Markenname wie bei „googeln“ oder „kärchern“ zu einem deonymischen Verb geworden ist: also zum Tätigkeitswort „tindern“. Tinder (deutsch: Zunder) ist die App, die das sogenannte Swipen zum Massenphänomen machte. Nutzer sehen Profile mit Fotos und Infos in ihrer Nähe: Gefällt ihnen jemand, wischen sie nach rechts, bei Nichtgefallen nach links. Wenn sich beide Personen gegenseitig gut finden, entsteht ein sogenanntes Match – und Chatten wird möglich. Natürlich ist diese Grundidee längst um andere und kostenpflichtige Funktionen erweitert worden – aber das sei an dieser Stelle mal egal.