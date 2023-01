﻿Wieder Zinsen aufs Gesparte – aber nicht in MV: Das sind die Gründe

Rostock. Gute und schlechte Nachrichten für Sparer in MV: Dank der gestiegenen Leitzinsen in Europa gibt es jetzt auch wieder einige Prozent Zinsen auf Tages- und Festgeld. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte: Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen in MV hinken hinterher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben des Geldratgebers Finanztip bieten Banken aktuell bis zu 3,25 Prozent Zinsen auf Festgeld, also Geld, das man für eine bestimmte Zeit fest anlegt – je länger, desto höher der Zinssatz. Beim Tagesgeld, auf das man jederzeit zugreifen kann, sind es immerhin noch bis zu 2,1 Prozent. Allerdings sind diese Zinsen oft an bestimmte Bedingungen geknüpft oder haben nur eine begrenzte Laufzeit.

Sparkasse Vorpommern empfiehlt andere Anlagen

Die Sparkasse Vorpommern dagegen gibt gar keine Zinsen auf Tagesgeld. Stattdessen verweist das Geldinstitut seine Kunden auf das „Weltsparen“, bei dem das Geld europaweit jeweils da angelegt wird, wo die Zinsen am attraktivsten sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Grundsätzlich empfehlen wir unseren Kunden aber zusätzlich weitere Anlageformen, damit Sparzinsen nicht sofort von der Inflation aufgefressen werden“, betont Sprecher Gerald Bahr. Beim Festgeld zahlt die Sparkasse Vorpommern um die 1,5 Prozent Zinsen, je nach Laufzeit und Anlagesumme.

Ospa: Nur auf Tagesgeld zu setzen ist falsch

Auch die Ostseesparkasse (Ospa) in Rostock gibt keine Zinsen auf Tagesgeld. Ospa-Sprecher Roberto Wendt äußert sich dazu ausweichend: „Es kommt immer auf die zu einem passende Anlagestrategie an. Nur auf Tagesgeld zu setzen, war in der Vergangenheit falsch und ist es in der Zukunft auch.“

Lesen Sie auch

VR Banken: Festgeld wird kaum nachgefragt

Die Volks- und Raiffeisenbanken bleiben in ihrer Antwort nach den Zinssätzen unbestimmt: „Eine pauschale Aussage zu Ihrer Anfrage lässt sich nicht geben. Zinssätze werden bei unseren sechs selbstständigen Genossenschaftsbanken in MV tagesaktuell angepasst“, so Sprecher Ulf Paetau. Festgeld werde von den Kunden ohnehin kaum nachgefragt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das könnte sich aber durchaus lohnen – allerdings bei anderen Banken, rät Timo Halbe, Bankenexperte bei Finanztip. „Wenn die Angebote bestimmte Kriterien erfüllen, spricht nichts dagegen, sein Geld dort anzulegen.“

Finanztip: Auf Einlagensicherung achten

Zu diesen Kriterien zähle, dass die Banken in einem Land mit solider Einlagensicherung beheimatet sind, neben Deutschland beispielsweise die Niederlande oder Österreich. Außerdem sollten die Banken schon eine Weile auf dem deutschen Markt aktiv sein.

VR-Banken-Sprecher Paetau betont, „dass aktuell mit einer rein konservativen Anlage wie Festgeld kein Inflationsausgleich gelingen wird.“ Zudem sei damit zu rechnen, dass die Zinsen weiter steigen. Geld, das jetzt fest angelegt wird, stehe dann für lohnendere Anlagen nicht mehr zur Verfügung.

Mischung kurz- und langfristiger Anlagen

Da stimmt Halbe zu, sagt aber gleichzeitig: „Das Geld nicht zu investieren, bringt gar keine Zinsen.“ Er rät daher zu einer Mischung aus kurz- und mittelfristigen Anlagen, so dass bei steigenden Zinsen das jeweils frei werdende Geld neu angelegt werden kann. Aktienfonds seien dagegen erst ab einer Laufzeit von 15 Jahren wirklich sinnvoll.