In anderen Ländern ist Wlan im öffentlichen Nahverkehr längst Standard – jetzt zieht in MV der Landkreis Ludwigslust-Parchim nach. Auch in Rostock sollen die Straßenbahnen bald ausgerüstet sein. Doch vor allem in Vorpommern zögern die Verkehrsbetriebe bei der Einführung des kostenlosen Internets.

