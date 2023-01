﻿Wo es Wlan in Bus und Bahn in MV gibt – und wo nicht

Wlan in Bus und Bahn in MV: Warum das kostenlose Internet im Nahverkehr nur langsam vorankommt

In anderen Ländern ist Wlan im öffentlichen Nahverkehr längst Standard – jetzt zieht in MV der Landkreis Ludwigslust-Parchim nach. Auch in Rostock sollen die Straßenbahnen bald ausgerüstet sein. Doch vor allem in Vorpommern zögern die Verkehrsbetriebe bei der Einführung des kostenlosen Internets.