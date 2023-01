In der Warteschlange vor der Wohngeldstelle in Rostock steht auch Anne-Kathrin Marquardt (33). „Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles bezahlen soll.“

Mit der Wohngeldreform haben seit Januar mehr Menschen Anspruch auf den staatlichen Zuschuss. Die Landesregierung rechnet mit einer Verdreifachung der Zahl der Berechtigten auf 72 000 Haushalte. In der Wohngeldstelle in Rostock herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Viele wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Ein Ortsbesuch

