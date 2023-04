﻿Wohnmobil mieten in MV: Warum es jetzt noch Camper für die Sommerferien gibt

Stralsund: Ein Hinweisschild für Wohnmobile steht mit dem Schriftzug «Stellplatz» an einem Wohnmobilcampingplatz in Stralsund. Auf deutschen Campingplätzen haben im vergangenen Jahr so viele Menschen übernachtet wie noch nie zuvor.

Rostock. Wer für diesen Sommer eine Reise mit dem Wohnmobil plant, hat gute Chancen, noch einen der begehrten Camper mieten zu können. Nachdem in den Vorjahren freie Mietbullis- und -Caravans ab Ostern oft kaum noch zu bekommen waren, ist der Markt dieses Jahr merklich abgekühlt.

„Selbst in den Sommerferien können wir noch in allen Kategorien Fahrzeuge anbieten“, erklärt Manuel Wendt, Geschäftsführer von Caravan Wendt in Kremmin (Ludwigslust-Parchim). Das Unternehmen ist der größte Händler für rollende Ferien-Mini-Appartements in MV und zweitgrößter bundesweit. Der Familienbetrieb verfügt außerdem über eine Mietflotte von 80 Wohnmobilen und 20 Wohnwagen.

„Pfingsten könnte es eng werden, sonst sieht es aber gut aus, wenn man jetzt mieten möchte“, sagt Hanke Lehmkühl vom Wohnmobil- und Caravanvermieter Linke in Wismar. Die Anfragen sind weniger geworden, bestätigt auch Oliver Peters vom Rostocker Unternehmen Rentventure, das umgebaute Bullis und Sprinter vermietet. Die Leute seien vorsichtiger beim Geldausgeben als noch vor einem Jahr. „Das hängt sicher mit dem Ukrainekrieg und der Inflation zusammen“, sagt Peters.

Immer mehr Wohnmobil-Anbieter in MV

Der Boom der vergangenen Jahre hat neue Anbieter angelockt. „Sogar Autohäuser vermieten inzwischen schon Wohnwagen“, erklärt der Rentventure-Chef. Zurzeit hat er sogar noch für Juli und August noch freie Fahrzeuge. In den Corona-Jahren war das undenkbar – spätestens Ende Februar war alles ausgebucht.

Ein Großteil der in MV gecharterten Mobile macht sich auf den Weg nach Skandinavien. „Die Mieter reisen aus ganz Deutschland mit dem eigenen Pkw an und fahren mit dem Camper weiter“, erklärt Peters. Allerdings wachse auch der Heimatmarkt – mehr und mehr Mieter kommen aus MV, heißt es in der Branche.

Große Spanne bei den Preisen für einen Camper

Was bei Ferienwohnungen und Hotels an der Küste schon länger gilt, ist inzwischen auch bei Caravans üblich: „Die Gäste buchen immer kurzfristiger“, sagt Karin Hackbarth vom Landestourismusverband. Die Preise bleiben offenbar vorerst stabil: Nach wie vor gelte die Faustformel, dass eine Woche Caravan-Miete im Schnitt 1000 Euro kostet, sagt David Schoof vom Vermieter Dahnke in Stralsund. Manche Mobile kosten mehr, andere weniger, je nach Ausstattung und Modell, auch der Zeitpunkt spielt eine Rolle.

Beim Marktführer Wendt reicht die Spanne von 109 Euro für den Kastenwagen bis 205 Euro für das neun Meter lange Luxus-Mobil – pro Tag. Schon etwas ältere Sprinter und Bullis werden oft von Studenten und jüngeren Leuten gebucht – und sind entsprechend günstiger. Rentventure beispielsweise rechnet nach Übernachtungszahl ab, was einen Tagessatz einspart, es gibt Tarife für 69 Euro je Nacht.