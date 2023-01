﻿45 000 Autos fahren hier täglich: Wohnungen an der L 22 im Rostocker Stadthafen sind trotzdem gefragt

Was für ein Verkehr: Tausende Fahrzeuge donnern täglich die Straße „Am Strande“ in Rostock entlang, wo derzeit mehrere neue Gebäude entstehen. Die künftigen Bewohner vor Lärm bewahren sollen spezielle Schallschutzfenster. Wann es trotzdem Probleme geben könnte und welche Wohnungen noch frei sind.

In der „Stadthafenresidenz“ in der Lübecker Straße in Rostock entstehen derzeit 32 neue Eigentumswohnungen. Trotz ihrer Lage an der Hauptverkehrsachse L 22 sind bereits alle verkauft.

Rostock. Wohnraum in Rostock ist knapp und die Gesuche nach dem passenden Objekt sind trotz Bauboom fast unzählbar. Auch im Stadthafen entstehen derzeit mehrere Dutzend neuer Wohnungen – direkt in erster Reihe an der L 22, der meist befahrenen Straße des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 45 000 Fahrzeuge passieren die Straße Am Strande laut Angaben aus dem Rathaus täglich. Von himmlischer Stille im trauten Heim dürfte dort also nicht die Rede sein.

Schräg gegenüber des Matrosendenkmals am Kabutzenhof baut die Design Immobilien Rostock GmbH (Dirog) 32 neue Eigentumswohnungen mit Blick auf die Warnow. Sie sollen im Herbst dieses Jahres bezugsfertig sein. Laut Architekt Thomas Jäntsch sind die Zwei- bis Drei-Raum-Wohnungen in der „Stadthafenresidenz“ bereits alle verkauft – überwiegend an Rostocker.

Schallschutzfenster sollen Lärm schlucken

Vor dem Verkehrslärm würden diese gezielt geschützt. „Das Schlafzimmer, das Kinderzimmer und das Wohnzimmer sind zum ruhigen Park auf der Südseite ausgerichtet. Die Küche und die Nebenräume, die zur Straße ausgerichtet sind, haben Schallschutzfenster“, teilt Jäntsch mit. Aktuell werden das dritte und vierte Obergeschoss gemauert, so der Rostocker Architekt.

„Schalldämmglas und Prallscheiben“ werden laut Sebastian Janz, Sprecher der JH Holding, dem Konzern des Rostocker Unternehmers Jonas Holtz, auch die künftigen Bewohner der neuen Häuser am Stadthafen vor Lärm schützen. 28 Mietwohnungen lässt Holtz am Warnowufer 24 errichten, weitere 68 sollen auf einem Grundstück am Warnowufer/Ecke Kehrwieder entstehen. Sie bekommen den Angaben zufolge eine Außenfassade aus hochwertigem Kalk-Sandstein, der ebenfalls Geräusche schlucken soll.

Auf einem Grundstück Am Strande in Rostock will Unternehmer Jonas Holtz ein Wohnhaus bauen. © Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Einziehen könnten die neuen Mieter der Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen mit 59 bis 160 Quadratmetern voraussichtlich im September. Die Ein- bis Vier-Raum-Wohnungen mit 45 bis 119 Quadratmetern an der Kehrwieder sollen planmäßig Ende 2024 fertig sein, wie Janz mitteilte. Aktuell seien noch Wohnungen verfügbar, Interessenten können sich über die Unternehmenswebsite melden.

Vermieter: Probleme gibt es nur bei der Hanse Sail

Bereits geklärt ist die Frage nach dem Lärmschutz am Warnowufer 30. Dort vermietet die Arkona Wohnquartier und Innovation Center Rostock (AWIC) 22 Wohnungen zwischen 28 und 65 Quadratmetern. Mit Schallschutzfenstern und Mehrfachverglasung würden auch die Bewohner an dieser Adresse vor Lärmbelästigung bewahrt, teilte Uwe Paulsen von der AWIC mit und: „Wir haben nur Probleme bei der Hanse Sail.“

Meist wären alle Wohnungen am Warnowufer 30 sowie die nicht weit entfernten im Patriotischen Weg vergeben. Hin und wieder würden jedoch welche frei, so Paulsen. Die Miete belaufe sich auf 8,50 bis 11 Euro pro Quadratmeter kalt.