﻿Hannes Kuhnwald ist der „Landwirt_in_MV“: Mit Twitch, Youtube und Instagram verdient er viel Geld

Auf seinen Social-Media-Kanälen teilt Hannes Kuhnwald als „Landwirt_in_MV“ Einblicke in seinen Job und seinen Betrieb an der Mecklenburgischen Seenplatte. Zusammen mit seiner Frau Lisa begeistert er Tausende Follower. Zu Meetings mit Werbekunden fliegt er auch schon mal im Privatjet.

Friedland. Wenn sich Hannes Kuhnwald vom Acker macht oder bei ihm die Gülle buchstäblich am Dampfen ist, schauen Tausende Menschen zu. Der Landwirt aus Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beackert nicht nur seine Felder, sondern auch mehrere Social-Media-Kanäle. Und das sehr erfolgreich.

Ob er den Acker bestellt, an der Drillmaschine schraubt oder die Ernte einbringt: Seinen Arbeitsalltag hält der 33-Jährige mit der Gopro-Kamera fest und teilt ihn via Vlogs und Livestreams mit aller Welt. Das hat Hannes quasi über Nacht zum Internetstar gemacht. „Ich war selbst überrascht, dass das so durch die Decke ging.“

Dreh in der Schlepperkabine: Hannes Kuhnwald teilt Einblicke in seinen Arbeitsalltag via Streams und Vlogs mit der Welt. © Quelle: Ove Arscholl

Zehntausende Follower auf Youtube, Twitch und Instagram

Sein Schwager habe ihn auf die Idee gebracht, aus dem Trecker zu streamen. „Ich wollte ihm nur beweisen, dass das niemanden interessiert“, erinnert sich Hannes. Von wegen: Schon beim ersten Stream schalteten – erstaunlich für einen Twitch-Neuling – zehn Leute ein, heute sind im Schnitt 1500 Menschen live dabei, wenn der Friedländer auf Sendung geht – mitunter stundenlang. „Verrückt!“

Sein Youtube-Channel Landwirt_in_mv hat 96 900 Follower, sein gleichnamiger Twitch-Account zählt fast 75 000 Abonnenten, auf Instagram folgen ihm 55 000 Leute. Via Twitch-Chat teilt Hannes Anbau- und Erntetipps und beantwortet live die Fragen seiner Community. Im Podcast „Feldgeflüster“ plaudert er mit Content-Creator TwitchFarming aus dem Nähkästchen.

Landwirt reist im Privatjet zur Verhandlung

Seit 2020 veröffentlicht Hannes Vlogs auf Youtube. „Ich wollte die Videos machen, die ich selbst immer sehen wollte und zeigen, was übers Jahr in einem Agrarbetrieb passiert.“ Das brachte ihm schnell eine große Reichweite ein und ungeahnte Möglichkeiten.

„Youtube hat mir keine Türen, sondern Tore geöffnet“, sagt der Landwirt. Der Content-Creator ist ein begehrtes Werbegesicht. Namhafte Konzerne reißen sich um ihn und scheuen keine Kosten. „Letztens bin ich zu Michelin mit dem Privatjet geflogen, um mit denen über eine Kooperation zu sprechen“, erzählt Hannes. Doch auch von solchem Luxus will er sich nicht korrumpieren lassen. Neue Technik und Produkte, die ihm die Unternehmen zum Testen liefern, stelle er immer unentgeltlich vor. So könne er ehrlich bewerten.

Merch-Shop und Onlineverdienst: Social Media lohnt sich

Auch ohne Werbedeals klingelt die Kasse: Auf Twitch zahlen Hannes’ Abonnenten, um seinen Kanal werbefrei zu sehen, auf Youtube verdient er an von der Plattform geschalteten Adverts mit. Konkrete Summen nennt Hannes nicht, nur so viel: „Als Landwirt ist es unverhältnismäßig viel Geld.“

Mit seiner eigenen Marke läuft’s wie geschmiert: Seine Mecklenburger Raps- und Leindotteröle vermarktet Hannes über den eigenen Onlineshop. Dort bietet er auch Merchandise-Artikel wie an Disneys „König der Löwen“ erinnernde „König der Silos“-Tassen, zitronige „Güllefass“-Duftbäume und mit Ähren verzierte Weihnachtskugeln an. Dazu gibt’s eine Klamottenkollektion mit Hoodies und Shirts, die er mit launigen Comics bedruckt. Hardcore-Hannes-Fans können für einen Euro Autogrammkarten bestellen.

Hannes Kuhnwald betreibt die Internetseite landwirt-in-mv.de und ist mit dieser Marke auf Social-Media-Kanälen so erfolgreich, dass er inzwischen eigene Fanartikel verkaufen kann. © Quelle: Ove Arscholl

Agrarwirt ist Held für Kinder

Dass er inzwischen Promi-Status hat, spürt Hannes im Alltag. Ob beim Einkauf im Supermarkt oder auf großen Landwirtschaftsmessen – er wird erkannt und angesprochen: „Bist du nicht der aus dem Internet?“ Für den studierten Agrarwissenschaftler noch immer ungewohnt. Schließlich sitze er bei seinen Videodrehs meist allein in der Schlepperkabine und ist beim Streamen nur virtuell in Kontakt mit anderen. „Eigentlich steh’ ich nicht gern im Mittelpunkt“, verrät er und lacht.

Der Powerbauer, der mit zwei Mitarbeitern gut 1000 Hektar Land bewirtschaftet, eine Biogasanlage und einen Futtermittelhandel betreibt, steckt viel Zeit (100 Stunden pro Monat) und Geld in seine Social-Media-Karriere. Die sei kein reiner Selbstzweck. „Ich will zeigen, wie modern Landwirtschaft wirklich ist und sie voranbringen.“ Das wirkt: Schon mehrere seiner Fans hätten sich wegen ihm für die Agrarbranche entschieden. Für manches Kind ist der studierte Agrarwirt ein Held, dem es nachzueifern gilt. Das mache ihn stolz, sagt Hannes.

Neue Projekte in Planung

Dass kleine Jungs sich an ihm ein Beispiel nehmen, erlebt Hannes in der eigenen Familie. Sein vierjähriger Sohn „greift sich schon mal meine Kamera und sagt ‚Moin Leute‘“, erzählt er und lacht. Auf Sendung geht der Lütte nicht, dafür dessen Mama: Auch Hannes’ Frau Lisa streamt auf Twitch. An Stoff für neuen Content mangelt’s Hannes nicht. „Wir haben ein paar Ideen für spannende Videoprojekte.“ Trotz allen Erfolges: Vom Acker machen will sich Hannes nicht. „Ich bin und bleibe mit Leib und Seele Landwirt.“