Bauarbeiten in Hamburg: Züge aus Rostock, Binz und Stralsund werden im März umgeleitet

Hamburg/Rostock. Vom 4. bis zum 19. März müssen sich Fernverkehr-Reisende nach Hamburg auf gravierende Fahrplanänderungen gefasst machen. Die Deutsche Bahn hat für diesen Zeitraum erhebliche Einschränkungen angekündigt.

Züge aus und nach Rostock, Stralsund und Binz werden für zwei Wochen umgeleitet und der Halt am Hamburger Hauptbahnhof entfällt. Ersatzweise wird Hamburg-Bergedorf angefahren. Von da aus kommen Bahn-Reisende dann mit den noch fahrenden S-Bahnen zum Hauptbahnhof.

Bauarbeiten in Hamburg-Altona und der Innenstadt

Zu den Einschränkungen kommt es wegen Bauarbeiten, die in den Hamburger März-Ferien gebündelt durchgeführt werden – hier sind traditionell nämlich weniger Pendler unterwegs. Konkret wird am Bahnhof und an einer Brücke in Hamburg-Altona sowie an einer Bahnüberführung in der Innenstadt gebaut.

Dadurch gibt es nicht nur Einschränkungen im Fernverkehr, auch im Nahverkehr des Großraum Hamburgs kommt es zu Änderungen des Fahrplans. Auch der S-Bahn-Plan wird geändert.