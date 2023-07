﻿Legale Tests für illegale Drogen: In Rostock soll erstes Drug-Checking-Angebot für MV starten

Rostock. Hätte der Drogentod der 13-jährigen Finja in Altentreptow verhindert werden können? Sie starb mutmaßlich an einer Ecstasy-Tablette mit besonders hohem Wirkstoffgehalt. Um Überdosierungen zu vermeiden, soll es bald eine erste Anlaufstelle in MV für Konsumenten illegaler Drogen geben. In Rostock plant die Caritas ein Pilotprojekt, bei dem Abnehmer Inhalt und Dosierung ihrer Pillen testen lassen können.

„Mit dem Projekt sprechen wir junge erwachsene Drogenkonsumenten im Partysetting an“, so der Leiter des Fachdienstes Suchthilfe der Caritas, Max Marquart-Wunderow. Für die Pilotphase seien 80 Test-Kits bestellt, getestet werde zunächst auf typische Partydrogen, wie MDMA und Amphetamine. Der Start sei für den Herbst geplant.

Juristisch ist das Drug-Checking (Drogenüberprüfung) umstritten. Der Bundestag hat es erst vor zwei Wochen legalisiert – als Bestandteil des Gesetzes zur Bekämpfung von Arzneimittellieferengpässen. Der Bundesrat wird an diesem Freitag (7. Juli) darüber befinden.

„Das Drug-Checking ist ein wirksames Instrument, um Drogentote zu verhindern“, sagt Christian Schumacher, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Dennoch sollte man Drogenkonsum nicht verharmlosen. „Drogenkonsum kann tödlich sein.“

Sozialministerin: Angebote sollen „nicht offensiv“ sein

Kritiker monieren, dass das Angebot geradezu ein Anreiz zum vermeintlich sicheren Drogenkonsum sei, sprechen von einer Kapitulation vor einer unkontrollierbaren Drogenszene. „Ein falsches Signal“, so CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow. „Und das in einer Zeit, in der in Mecklenburg-Vorpommern Kinder an Drogen sterben.“ Der Staat verleihe mit dem Drug-Checking illegalen Substanzen ein Qualitätssiegel.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) betont hingegen: „Mit dem Drug-Checking wird nicht die Akzeptanz des Konsums illegaler Drogen unterstützt.“ Ihre Forderung: Die Angebote sollten „nicht offensiv“ und möglichst in Verbindung mit Präventionsangeboten ausgestaltet sein. Aus gesundheitlicher Sicht werde die größte Schadensminimierung nur durch Konsumverzicht erreicht.

Das Drug-Checking gibt es bereits in anderen Bundesländern, wie Berlin und Thüringen – mit offenbar positiven Effekten. Begleitende Befragungen zeigten, dass sich ein „deutlicher Anteil der Konsumenten“ gegen den Konsum entscheidet, wenn unreine Drogen festgestellt wurden, so Marquart-Wunderow. Testergebnisse seien nicht nur für den einzelnen Konsumenten wichtig, sondern auch ein Signal in die Szene hinein.

Pharmazie-Experte: „Etwas Kontrolle in einem nicht kontrollierten Markt“

Der Professor für Chemische Pharmazie aus Greifswald, Andreas Link, hält das Drug-Checking für sinnvoll, spricht von „ein bisschen Kontrolle in einem nicht kontrollierten Markt“. In der Breite könne das Drug-Checking Drogentote zwar nicht verhindern. Aber: Wäre die 13-Jährige vor dem Konsum der „Blue Punisher“-Tablette zu einer solchen Beratungsstelle gegangen, hätte man ihr sagen können, dass bereits ein Fünftel der in der Pille enthaltenen Wirkstoffmenge gefährlich gewesen wäre, so Link.

Im Jahr 2022 starben in MV elf Menschen an illegalen Drogen – neun weniger als 2021. Todesursache waren keine Partydrogen, sondern jeweils in drei Fällen der Konsum von Kokain oder Opioiden/Opiaten, in vier Fällen starben Abhängige an der Langzeitschädigung durch den Konsum. Ein Drogenkonsument erstickte an seinem Erbrochenem.

Caritas-Leiter: „Die Menschen sollten wissen, was sie konsumieren“

Der Kontaktladen der Caritas in Rostock verfolgt mit seinem Projekt einen pragmatischen Ansatz. „Wenn ohnehin Drogen konsumiert werden, sollten die Menschen wissen, was sie konsumieren“, sagt Leiter Marquart-Wunderow. Darüber hinaus eröffne das Drug-Checking Zugang zu Konsumenten, die über die normalen Präventionsangebote nicht mehr erreicht werden und die dann für Safer-Use-Regeln sensibilisiert werden könnten – also Tipps im sicheren Umgang mit Drogen.

Das Arzneimittellieferengpassgesetz ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Gestoppt werden könnte es nur über Anrufung eines Vermittlungsausschusses. Darauf werde MV verzichten, heißt es aus der Staatskanzlei.

