Zweites OZ-Forum zur Rostocker Bürgermeisterwahl: So können Sie dabei sein

Wer zieht als neuer Chef ins Rostocker Rathaus ein? Am 21. September findet das zweite OZ-Forum zur Rostocker OB-Wahl in der Kleinen Komödie in Warnemünde statt. (Symbolbild)

Seien Sie dabei! Am 21. September findet das zweite OZ-Forum zur Rostocker OB-Wahl in der Kleinen Komödie in Warnemünde statt. Interessierte Rostocker können den Kandidaten Fragen stellen und miteinander diskutieren. So können Sie mitmachen.