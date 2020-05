Der 30. April sollte in Rostock eigentlich ein Feiertag werden: Vor genau 60 Jahren wurde der Seehafen in der Hansestadt eröffnet. Doch gefeiert wird nicht. Das Coronavirus verdirbt die Party und die Bilanzen des Hafens. Doch die Hafen-Chefs bleiben optimistisch – und hoffen nach der Krise sogar auf mehr Umschlag an den Kaikanten.