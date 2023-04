﻿Proteste gegen LNG auf Rügen: Aktivisten holen sich Verstärkung aus Lützerath

Rügen/Rostock/Neubrandenburg. Sie seilen sich von Autobahnbrücken ab, kleben Türen von Restaurants zu und sich selbst auf die Straße. Zuletzt seilten sich zwei Aktivisten der Aktionsgruppe „Pipelines verSTOPfen“ am neu eröffneten Skywalk auf Rügen ab. Die Forderungen der Klima-Aktivisten sind klar: Klimakrise stoppen – und zwar jetzt.

Ihr Protest richte sich gegen die Pläne des Bundes, vor der Küste Rügens das größte LNG-Terminal Europas zu errichten, heißt es von der Aktionsgruppe am Skywalk. Mit ihren Forderungen sind sie nicht allein: Mehr als 61 000 Menschen unterzeichneten die Petition gegen die Pläne des Bundes.

Die Bürger auf Rügen nutzen eine andere Art des Protests: Menschenketten, Trommelmärsche, Demonstrationen beim Kanzlerbesuch. Bisher hat der Protest nur wenig genützt: Olaf Scholz (SPD) hält an den Plänen fest, wenn auch an einem anderen Standort als zunächst geplant.

Wird Rügen das neue Lützerath?

Auch die Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ positioniert sich gegen die Terminals. Nach OZ-Informationen will sich die Gruppe Unterstützung aus Lützerath holen. In dem Dorf in NRW protestierten bis Januar Aktivisten wochenlang, um die Räumung und damit die folgende Braunkohleförderung zu verhindern. Die Aktivisten setzten dabei auf Camps, Spaziergänge und Groß-Demos. Anwohner berichteten von eingeschlagenen Scheiben und verschmierten Wänden.

Droht das nun auch auf Rügen? Zumindest brauche es für gesellschaftliche Veränderungen eine Vielfalt von Protesten, sagt die Gruppe „Piplines VerSTOPfen“. Sie wollen „kreativ und frech auf Missstände rund um die fossile Industrie aufmerksam machen“. Sagen aber auch: „Es ist wichtig, dass Menschen demonstrieren, Petitionen unterschreiben oder versuchen, juristisch zu intervenieren.“

Störaktionen vor allem an Ostsee-Pipeline

Dass Abseilaktionen Konsequenzen – wie Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Nötigung, Störung des öffentlichen Friedens – haben können, sei der Gruppe bewusst. „Das Problem ist nur: Nicht-Handeln hat ebenfalls Konsequenzen und die sind weitaus gravierender.“

„Fridays for Future MV“ begrüße die Kletteraktion, da sie die Forderungen unterstützen. Auch sie sind der Meinung, Protest brauche unterschiedliche Formen: „Wir sprechen in unseren Kundgebungen ein Publikum an, das bereits sensibilisiert ist für die gigantische Herausforderung des menschengemachten Klimawandels. Aber die Sensibilisierung muss weitere Teile der Gesellschaft erreichen“, heißt es aus der Gruppe.

Derlei Protestformen, meistens von der „Letzten Generation“, oft im Osten des Landes und häufig in Verbindung mit der Ostsee-Pipeline Schwedt-Rostock, traten in der Masse erstmals 2022 in MV auf, heißt es aus den Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock. Früher beschränkten sich Gruppierungen auf angemeldete Demonstrationen. Die Polizei sammle nun Erkenntnisse aus den Störaktionen, um präventiv dagegen vorgehen zu können.