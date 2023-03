﻿Soldat auf US-Kriegsschiff in Rostock: „Jede Mutter weint um ihren Sohn“

Rostock-Überseehafen. Groß flattert am Heck die US-Flagge – etwas kleiner am Mast die deutsche: Der amerikanische Zerstörer „USS Porter“ liegt noch bis Sonntag im Rostocker Überseehafen. Am Freitag war die OZ zu Besuch.

Es ist ein wenig widersprüchlich: Der Besuch soll vor allem der Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen dienen, doch das 154 Meter lange Schiff liegt versteckt in der Nähe des Papierterminals. Nur von der anderen Warnowseite ist es aus der Entfernung gut zu sehen.

Commander: Cooler Empfang für Pressevertreter

Doch der Wille, als guter Gastgeber angesehen zu werden, zeigt sich schon beim Empfang der Medienvertreter: Der Kommandant des Schiffes, Joseph Hamilton, begrüßt höchstpersönlich die Journalisten und macht sogar mit OZ-Fotograf Ove Arscholl spontan ein typisch amerikanisches Grußritual mit anschließender Umarmung.

Hamilton, der erst vor einem Monat das Kommando über die „Porter“ übernommen hat, wirkt sehr gut gelaunt: „Es ist mein erster Besuch in Deutschland.“ Und er lobt die gute Partnerschaft mit der Deutschen Marine. Sein Lenkflugkörper-Zerstörer könne unter anderem mit den deutschen Fregatten und den in Rostock beheimateten Korvetten gut zusammenarbeiten.

„Das Schönste an der Ostsee sind die Verbündeten“

Auch Lieutenant Blake Pauley begleitet den Schiffsrundgang. Er hatte sich bereiterklärt, einige persönliche Fragen zu beantworten. Der 32-Jährige ist seit zehn Jahren bei der Navy, die „Porter“ ist sein drittes Schiff, auf dem er seit Sommer 2022 stationiert ist.

Lt. Blake Pauley dient an Bord des Zerstörers USS „Porter“. © Quelle: Ove Arscholl

Er freut sich auf den Aufenthalt in der Ostsee, die die „Porter“ erst am Freitag von Spanien kommend erreicht hatte. „Das Schönste an der Ostsee ist, dass wir hier so viele Verbündete haben, die wir treffen können.“ In Rostock gefällt ihm vor allem die Architektur. „Ich habe mir die Marienkirche mit der astronomischen Uhr angeschaut: einfach beeindruckend.“

Wegen 11. September zur Navy gegangen

Pauley kommt aus Ohio, ein US-Bundesstaat ohne Meereszugang. Wie kommt er als „Landratte“ zur Navy? „Als kleines Kind habe ich den 11. September 2001 miterlebt und erlebt, welch große Bedeutung die Streitkräfte für unser Land haben.“ Zur Navy sei er vor allem gegangen, weil ein guter Freund ebenfalls Seemann war und so davon geschwärmt habe.

Sein erster Einsatz führte ihn in den Persischen Golf, dann war er vor Norwegen im Nordatlantik unterwegs, die nächste Station war das Mittelmeer vor Libyen. Und jetzt eben die Ostsee, wohin die „Porter“ vor allem wegen der gewachsenen Spannungen in Europa in Folge des Ukrainekrieges verlegt wurde.

Krieg: Nato gegen Russland würde unglaubliches Leid erzeugen

Ob er Angst davor habe, dass sich der Krieg ausweitet? „Definieren Sie Angst. Wir alle wollen Frieden. Jeder Mensch hat eine Mutter und andere Menschen, die um ihn weinen würden. Und jeder Krieg zwischen so mächtigen Ländern würde unglaubliches Leid erzeugen.“

Versteht er denn die russische Seite? „Absolut. Sie handeln ja nicht ohne Grund so, sondern sie haben geschichtliche und kulturelle Motive. Das muss ich anerkennen, auch wenn ich den Positionen nicht zustimme.“

Soldat ist ein ehrenhafter Beruf

Pauley hat zu Hause seine Frau und seinen zweijährigen Sohn zurückgelassen. Was würde er sagen, wenn der Junge später auch zur Marine gehen wollte? „Er soll frei entscheiden dürfen, was er macht. Bei der Navy zu sein, ist jedenfalls eine ehrenhafte Art, sein Leben zu verbringen und der Gesellschaft zu dienen.“