﻿Angst vor Klinik-Sterben in MV: Reform bringt vor allem Geburtskliniken in Not

Laut einem internen Papier könnten im Zuge der Krankenhaus-Reform bundesweit zwei von drei Kliniken herabgestuft werden. Eine Kommission hat Mindeststandards empfohlen. In MV würde dies etwa die Rostocker Südstadtklinik betreffen. Die Opposition fordert, den Bürgern reinen Wein einzuschenken.

Schwerin/Berlin. Ein Kliniksterben fürchten Experten in MV. Hintergrund: Eine Kommission hat im Auftrag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) „Mindestanforderungen“ für Kliniken im Zuge einer Reform beschrieben. Dies könnte viele Häuser auch in MV in Not bringen.