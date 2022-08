Lange hat die Landesregierung von MV für die Energieversorgung auch ein Flüssiggas-Terminal in Rostock angekündigt. Aus Platz- und Sicherheitsgründen ist das aber gar nicht möglich. Der Rostocker Hafen braucht die Kapazitäten für massive Ölimporte.

Rostock. Beim Energiegipfel der Landesregierung vor einer Woche war es noch Thema, dabei sind aktuelle Pläne für ein Flüssiggas-Terminal im Rostocker Hafen längst abgehakt. Ein solches LNG-Terminal, das die schnelle Gasversorgung Deutschlands mit absichern sollte, passt nicht ins Konzept des Hafens, berichten mehrere Quellen. Priorität habe Öl, später Wasserstoff.

Der Hafen bestätigt dies. „Aktuell wird ein schwimmendes LNG-Terminal nicht weiterverfolgt“, antworten die beiden Geschäftsführer, Jens Scharner und Gernot Tesch, auf eine OZ-Anfrage. Umfangreiche Gas- und Ölimporte seien „nicht darstellbar“. Dazu führen die Hafen-Bosse „Kapazitäts- und Sicherheitsgründe“ an. Heißt: Im Ölhafen ist für ein Gas-Terminal nicht genug Platz, Sicherheitsabstände könnten nicht eingehalten werden.

Das mussten Interessenten bereits spüren. Gasfin habe sich zuletzt die Zähne am Rostocker Hafen ausgebissen, berichten Quellen. Pläne des Unternehmens aus Nordrhein-Westfalen, bereits zum Jahresende Flüssiggas von Rostock aus zu verteilen, seien abgehakt.

Da der Hafen sich auf Anlandung und Verteilung von Öl spezialisieren soll, um zum Beispiel die Raffinerie in Schwedt zu bedienen, sei für Gas kein Platz mehr. Rostock soll quasi Drehscheibe für Öllieferung in Ostdeutschland werden – so sieht es die Landesregierung.

Später soll der Hafen vor allem auf Wasserstoff setzen. Dort favorisiert man nach OZ-Informationen Pläne des norwegischen Staatsunternehmens Equinor, das über eine Pipeline Gas aus der Nordsee nach Rostock pumpen will, um daraus den sauberen Energieträger zu gewinnen.

CDU: Erst Jubelmeldung der Schwesig-Regierung – dann Absage

Die Opposition im Landtag meckert: „Monatelang erklärte uns die Landesregierung, dass auch Rostock als LNG-Standort in Betracht komme und ließ fast schon Jubel-Meldungen verbreiten“, erklärt Daniel Peters (CDU). „Nun wissen wir aber, dass daraus nichts wird.“ Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bleibe ihrer Linie treu: „Schicke Bilder für die Medienarbeit statt Arbeit an konkreten Lösungen.“

Im Schweriner Wirtschaftsministerium will man das LNG-Terminal für Rostock noch nicht ganz abschreiben. „Längerfristig“ solle das Thema weiterverfolgt werden, so ein Sprecher.