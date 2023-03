﻿Friedrich Merz zu LNG-Plänen vor Rügen: „Bürger müssen in den sauren Apfel beißen“

CDU-Chef Friedrich Merz beim RND-Talk vor Ort in Rostock: Vor rund 200 Zuschauern stellte er sich den Fragen von OZ und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Einige seiner Antworten erschreckten das Publikum – wie zum geplanten LNG-Terminal vor der Küste Rügens. Auch zum Streit um eine Flüchtlingsunterkunft in Upahl nahm Merz Stellung.

Rostock. Deutschlands CDU-Vorsitzender Friedrich Merz im Fokus: Am Freitagnachmittag stellte er sich in Rostock den Fragen von OSTSEE-ZEITUNG und Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Kristina Dunz, stellv. RND-Hauptstadtbüroleiterin, und Andreas Ebel, OZ-Chefredakteur, besprachen mit ihm Themen wie die Zukunft der Union, Klimawandel, Bürgergeld und die Aufnahme von Geflüchteten. Im Fokus standen auch regionale Themen, wie die geplante Containerunterkunft für 400 Geflüchtete in Upahl (Nordwestmecklenburg) und der Bau eines LNG-Terminals vor der Küste Rügens.

Mit regionalen Plänen wenig vertraut?

Reinhard Liedtke, Bürgermeister von Sellin auf Rügen, war vor Ort, um Merz zum Standpunkt der CDU im Thema Flüssiggas-Terminals vor Rügens Küste zu befragen. Merz, der mit den regionalen Plänen wenig vertraut schien, antwortete, dass der Bedarf weiterer LNG-Terminals überprüft werden müsse. „Bürger müssen hinnehmen, dass solche Bauwerke entstehen“, sagte der Oppositionsführer. Es brauche verflüssigtes Gas in großem Umfang, aber auch andere Alternativen – wie den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken –, müsse man bedenken.

Auch wenn sich Merz in dem Thema nicht auf eine Seite stellen wolle, erwiderte er auf gezielte Nachfrage von Kristina Dunz: „Ja, das ist ein Appell an die Bürger, in den sauren Apfel zu beißen.“ Er verwies auf seinen Parteikollegen Philipp Amthor, der ebenfalls im Publikum des RND-Talk vor Ort im OZ-Saal saß, dass er sich mit ihm als ortskundiger MVler zu dem Thema austausche.

Merz fordert, Binnengrenzen zu schützen

Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) saß auch im Publikum und wandte sich mit seiner Frage zum Umgang mit den Protesten in Upahl an den Parteichef. „Wie sollen wir Kommunalpolitiker mit dem Druck umgehen?“ Damit meinte er die Anzahl der Geflüchteten, die der Landkreis aufnehmen müsse. Das geplante Containerdorf für 400 Geflüchtete in Upahl löste zuletzt heftige Kritik und Proteste unter den Einwohnern aus.

Merz kündigte ein Treffen mit allen Landräten und Oberbürgermeistern an, um mit ihnen über die Aufnahme von Geflüchteten zu sprechen und Lösungen zu finden. Über 300 hätten bisher zugesagt. „Die Kommunen sind begrenzt in ihren Einsatzmöglichkeiten, der Bund muss die Situation regeln“, sagte er. Er fordert Kontrollen an den Binnengrenzen, wenn die EU-Grenzen nicht ausreichend geschützt würden. Auf Nachfrage von Kristina Dunz erläuterte er dieses Vorhaben mit Autokontrollen.