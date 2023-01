﻿Ohne Rücksicht auf Verluste: Liedermacher Falk startet Tour in Rostock

Tabubrüche, Sarkasmus, schwarzer Humor: Wer Freude daran hat, wenn sowohl Bänker und Priester als auch Schwiegermütter und Schönheitschirurgen bepöbelt werden, der könnte beim Berliner Liedermacher Falk richtig sein. Am Freitag startet der 37-Jährige seine Tour „Live & Unerhört“ in Rostock. Die OZ sprach mit ihm über Corona, Drogen und erotische Musen.

Rostock. Am Freitag (20.1.) startet er in Rostock seine Tour „Live & Unerhört“ – der Liedermacher Falk. Die OZ sprach mit dem 37-jährigen Berliner, der eigentlich Falk Plücker heißt, und der nicht sauer auf Rostock ist, obwohl er 2021 beim Kabarettwettbewerb Koggenzieher nicht unter die Finalisten kam.

Sie starten Ihre Tour in Rostock – was verbinden Sie mit der Stadt?

Ich habe in Rostock bereits zahlreiche wirklich tolle Abende verbracht: Ganz am Anfang im Mau-Club als Vorprogramm von Götz Widmann, dann jeden Sommer im Klostergarten und natürlich auf der Bühne 602. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich wieder soweit ist! Sowohl mit dem Publikum als auch dem Team der Compagnie de Comédie hat es bisher immer irrsinnig viel Spaß gemacht.

Und warum Tourstart in Rostock?

Es hat sich einfach so ergeben. Am nächsten Tag spiele ich ja in Berlin. Wenn man sich einschleimen wollte, könnte man sagen, dass ich die Tour mit den wichtigsten Metropolen Deutschlands beginne.

Corona hat ja im Kulturbetrieb tiefe Wunden geschlagen – läuft es mittlerweile besser?

2022 war für den gesamten Konzert- und Kulturbereich kein Zuckerschlecken und von einer Rückkehr zur Normalität kann auch noch keine Rede sein. Aber: Es wird Schritt für Schritt besser, gerade in den letzten zwei Monaten. Ich glaube, die allgemeine Lust auf Konzerte nimmt wieder zu. Und so sollte das nach den letzten Jahren ja auch eigentlich sein! Das stimmt mich durchaus zuversichtlich für dieses Jahr.

Wie kommen Sie zu den Themen für Ihre Lieder?

Die Inspiration hole ich mir aus dem Alltag. Man beobachtet Freunde, die Familie, sieht verrückte Fremde und natürlich sollte man auch die zahlreichen Eigenarten von sich selbst immer im Blick behalten. Es wird einem schon insgesamt viel geboten. Das muss man dann eigentlich nur noch in Liedform pressen.

Keine Muse, keine Drogen?

Ich muss leider langweilig erklären, dass ich meine Songs nüchtern und ohne um mich tanzende erotische Musen verfasse. Schade eigentlich. Allerdings kommen einem manchmal betrunken zumindest sehr gute Ideen.

Was ist zuerst da – Text oder Melodie?

Zu 99 Prozent ist das bei mir der Text. Wenn ich den fertig habe, setze ich mich hin und komponiere darauf los.

Wann entstehen Ihre Songs – eher tagsüber oder in der Nacht?

Die Inspiration und die Ideen hole ich mir zu allen erdenklichen Tages- und Nachtzeiten, aber die Ausarbeitung passiert zu ganz normalen Tageszeiten. Selten am Wochenende, denn da bin ich ja meistens auf Tour.

Singender Geschichtswissenschaftler Falk Plücker, Liedermacher und Musikkabarettist aus Berlin, wurde 1985 in Wuppertal geboren. Hier studierte er Geschichte und Philosophie und absolvierte in Berlin ein Masterstudium in Geschichtswissenschaften. Seit 2015 steht er auf Bühnen im deutschsprachigen Raum: zunächst im Vorprogramm des Liedermachers Götz Widmann, inzwischen hauptsächlich solo. Er ist im TV, u. a. regelmäßig bei „Nightwash“, zu sehen. Bisher hat er sieben Alben veröffentlicht, zuletzt „Ist das glutenfrei?“ und – ganz neu – „Unerhört“.

Wie lange braucht ein guter Song?

Ich habe schon über Tage und sogar Monate an Liedern gearbeitet und andere quasi in einem Stück runtergeschrieben – und ich würde nicht sagen, dass die einen zwangsläufig besser als die anderen geworden sind. Aber diese Beurteilung ist ja ohnehin subjektiv.

Gibt es Themen, die tabu sind?

Für mich nicht. Man kann und darf ja gerne über alles diskutieren und man sollte sich als Künstler vielleicht auch manchmal die Frage stellen, ob man immer jeden Witz zu jedem Preis machen muss, aber auf keinen Fall sollte man sich irgendwo thematisch einschränken. Es wird doch sonst alles ganz schrecklich langweilig und beliebig. Ich finde die ganze Diskussion darum, was erlaubt ist und was nicht, sehr anstrengend und auch etwas konstruiert: Humor muss alles dürfen und man muss nicht zuhören, wenn es einem nicht gefällt. So sehe ich das.

Warum sollte man am Freitag in die Bühne 602 kommen – was kann man erwarten?

Einen Abend für alle Menschen, die schwarzen Humor mögen, die Fähigkeit zur Selbstironie besitzen und einfach Lust haben auf Lieder über alles und jeden. Mal rücksichtslos, mal nachdenklich und manchmal einfach nur albern ...

Bühne 602, Rostock, 20. Januar, 20 Uhr, Reservierungen: 0381/ 203 60 84, die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn