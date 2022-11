﻿Anlegen verboten: Aida muss Katar als Fahrtziel wegen der Fußball-WM streichen

Rostock. Auf den Schiffen der Aida-Flotte ist das Fußballfieber bereits voll ausgebrochen. Es gibt in den kommenden Wochen außergewöhnliche Ballakrobatik, spektakuläre Moves und eine atemberaubende Show für die Gäste an Bord. Wer mag, kann in Workshops Tricks lernen und bei „Wer wird Millionär“-Fußball mitmachen. An Bord werden zudem alle WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft gezeigt.

Was allerdings auf die Stimmung drückt: Wenn es um das Reisen ins WM-Land geht, haben Passagiere von Kreuzfahrtschiffen keine Chance. Das Land macht die Schotten dicht. Davon sind auch die Aida-Schiffe betroffen.

Erst hieß es für die Aida-Kreuzfahrtschiffe, dass sie ab dem 21. November bis einschließlich 19. Dezember die Häfen, wie Doha, nicht anfahren dürfen und eine Umroutung vornehmen müssen. „Kurzfristig erhielten wir dann seitens der lokalen Behörden die Anweisung, noch bis zum 15. Januar 2023 Katar aus dem Reiseverlauf zu nehmen“, erklärt Nadine Maraschi vom Aida-Presseteam auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Es betrifft alle Reisen von Aidacosma im Orient ab dem 21. November bis einschließlich 9. Januar. „Am 16. Januar 2023 laufen wir erstmalig wieder den Hafen von Doha an.“

Aus „behördlichen Gründen“ dürfen Aida-Schiffe nicht anlegen

Auch die Schiffe anderer Reiseunternehmen, wie Tui Cruises, sind betroffen. In den Schreiben an die betroffenen Passagiere heißt es zur notwendigen Umroutung, dass diese aus behördlichen Gründen erforderlich sei. Was das genau bedeutet? Auch auf mehrfache Nachfrage gibt es von Aida dazu keine Antwort. Weitere Details zu den genauen Beweggründen will oder kann das Unternehmen nicht mitteilen.

Klar ist, dass es mehrfach Nachbesserungen beziehungsweise Auflagen aus dem arabischen Emirat für die Kreuzfahrtbranche gab. Erst wurde bekanntgegeben, dass Passagierwechsel in Doha während der Fußball-WM, die am 20. November beginnt und bis zum 18. Dezember läuft, nicht möglich seien. Dann untersagte das Land alle Kreuzfahrtanläufe während der WM. Dieser Zeitraum wurde nun noch einmal verlängert bis über den Jahreswechsel hinaus. Somit sind auch die Silvester- und Weihnachtsreisen mit der Aidacosma betroffen.

Gleichzeitig überträgt Aida WM-Spiele an Bord

Bei Aida gibt man sich sportlich. „Wir haben für unsere Gäste attraktive Alternativen erarbeitet, wie beispielsweise einen verlängerten Aufenthalt im Oman. Unsere Gäste haben somit noch mehr Zeit, dieses wirklich faszinierende Sultanat zu entdecken“, sagt Pressesprecherin Nadine Maraschi.

Gleichzeitig werde man den Gästen nicht vorschreiben, ob sie die umstrittene Winter-WM in Katar nun boykottieren oder genießen wollen. „Für unsere fußballinteressierten deutschen Gäste an Bord übertragen wir die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf ARD und ZDF. Gäste können an Bord selbstverständlich frei entscheiden, ob sie die WM-Spiele sehen möchten oder nicht.“

In Warnemünde sind die Aida-Schiffe dagegen jederzeit willkommen. Am Mittwoch, 2. November, ist es auch das Kreuzfahrtschiff Aidasol, das die diesjährige Hauptsaison der Kreuzschifffahrt im Ostseehafen beenden wird. Gegen 8 Uhr wird das Schiff am Liegeplatz P8 in Warnemünde festmachen, wie die Rostock Port GmbH mitteilte.

Die Rostocker Reederei Aida Cruises hatte in dieser Saison mit den drei Schiffen Aidadiva, Aidamar und Aidasol 52-mal am Basishafen Warnemünde angelegt. Ein Rekordwert.