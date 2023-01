﻿1:2 – Hansa Rostock verspielt spät eine Führung gegen CSKA Sofia

Im Trainingslager in Belek muss der FC Hansa Rostock die erste Niederlage einstecken. Gegen CSKA Sofia verlieren die Schützlinge von Patrick Glöckner durch späte Gegentore mit 1:2. Am Sonntag geht es zurück in die Heimat.

Belek. Der FC Hansa Rostock hat das abschließende Testspiel im Trainingslager verloren. Nach den beiden Siegen gegen den polnischen Erstligisten KS Cracovia (6:0) und Ligakonkurrent Greuther Fürth (4:1) unterlag der Fußball-Zweitligist am Sonnabend in Belek mit 1:2 gegen CSKA Sofia. Dabei verspielte der FCH in der Schlussphase eine Führung.

Gegen den Tabellendritten der ersten bulgarischen Liga waren die Rostocker früh in Führung gegangen. Nach einer Ecke von Simon Rhein köpfte John Verhoek in der sechsten Minute den Ball in die CSKA-Maschen. Anschließend musste Hansa-Keeper Markus Kolke zwei bis drei Gelegenheiten gegen die Bulgaren entschärfen. Ab der 20. Minute verflachte bis auf zwei Möglichkeiten von Haris Duljevic und Kevin Schumacher das Niveau der Begegnung.

Hansa wird in der Schlussphase noch zweimal bezwungen

Zur zweiten Halbzeit wechselte Hansa-Coach Patrick Glöckner dreimal. Anderson Lucoqui, Sebastién Thill und Dong-gyeong Lee kamen für Kevin Schumacher, Lukas Fröde und Dennis Dressel. Wirklich besser wurde das Spiel der Rostocker zunächst nicht. In der 69. Minute wurden die Ostseestädter wieder gefährlich. Verteidiger Rick van Drongelen setzte den Ball per Kopf nach einer Ecke an den Pfosten. Anschließend vergab auch Thill (70.) eine Großchance aus Nahdistanz.

In der 77. Minute fiel der Ausgleich. Der Tadschike Parvidzdzhon Umarbaev nutzte einen Ballverlust von John-Patrick Strauß aus – 1:1. Kurz vor dem Abpfiff erzielte Pedrinho nach erneutem individuellen Fehler der Rostocker den Siegtreffer für die Bulgaren.

Für die Rostocker geht es am Sonntag zurück in die Heimat Von Antalya fliegen sich nach Hamburg und fahren von dort aus mit dem Bus zurück in die Hansestadt. Das letzte Testspiel vor dem Zweitligastart beim 1. FC Heidenheim (28. Januar) wird die Glöckner-Elf am Sonnabend kommender Woche um 13 Uhr beim polnischen Erstligisten Lech Posen bestreiten.

FC Hansa: Kolke – Neidhart (72. Strauß), van Drongelen, Roßbach (72. Meißner), Schumacher (46. Lucoqui) – Fröde (46. Lee), Dressel (46. Thill) – Ingelsson (72. Fröling), Rhein (72. Hinterseer), Duljevic (72. Schröter) – Verhoek (72. Munsy).

Tore: 1:0 Verhoek (6.), 1:1 Umarbaev (77.), 1:2 Pedrinho (88.).